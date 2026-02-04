En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Clan del Golfo
Informe HRW
Fuertes lluvias

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Quién es Fabián Bustos, el técnico que busca levantar a Millonarios y llevarlo a la gloria

Quién es Fabián Bustos, el técnico que busca levantar a Millonarios y llevarlo a la gloria

En la rueda de prensa de su presentación, el argentino reconoció que un proceso se mantiene con buenos resultados y por eso espera empezar a sumar pronto con Millos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad