Quién es Fabián Bustos, el técnico que busca levantar a Millonarios y llevarlo a la gloria

Tras la salida de Hernán Torres, Millonarios designó como director técnico a Fabián Bustos, un argentino que ya ha comandado importantes clubes de Sudamérica. Bustos nunca ha dirigido un club en Colombia, pero sí ha tenido experiencia en Brasil y en varios equipos de Ecuador.

Las cifras de Bustos son dicientes: a lo largo de su carrera ha dirigido 399 partidos, con un balance de 169 victorias, 106 empates y 124 derrotas. En Ecuador estuvo al frente de Deportivo Quito, Técnico Universitario, Macará, Manta Fútbol Club, Portoviejo, Delfín y Barcelona de Guayaquil, equipo al que dirigió en dos etapas.

En Brasil comandó a Santos y a América de Mineiro, club desde el cual dio el salto al Universitario de Deportes de Perú. Su último equipo antes de llegar al cuadro embajador fue Olimpia de Paraguay, donde permaneció poco más de tres meses.

¿Bustos ha sido campeón?

Bustos ha conseguido varios títulos a lo largo de su carrera, logros que espera replicar en Millonarios. En 2019 logró que Delfín, equipo oriundo de Manta, Ecuador, se coronara campeón de la Liga Ecuabet. En 2020, como técnico de Barcelona de Guayaquil, consiguió el título de la liga ecuatoriana. Y en 2024 ganó los torneos Apertura y Clausura del fútbol peruano con Universitario de Lima.



Si bien en la reanudación del partido Millonarios–Medellín Bustos no estuvo en la cancha impartiendo órdenes al equipo, sí siguió el encuentro desde el palco, observando el rendimiento del conjunto embajador.

Fabián Bustos, nuevo director técnico de Millonarios X: @MillosFCoficial

El argentino asume un Millonarios que no tuvo el mejor desempeño en el torneo apertura de la Liga BetPlay: suma tres derrotas y un empate, y se ubica en el puesto 19 de la tabla de posiciones con un punto. Entre los retos de Bustos también está la clasificación a la Copa Conmebol Sudamericana, certamen en el que Millonarios enfrentará a Atlético Nacional el próximo 4 de marzo a las 7:30 de la noche.