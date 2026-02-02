Millonarios no pudo con Medellín en un Campín afectado por las lluvias

En la tarde de este lunes, 2 de febrero, se reanudó el duelo entre Millonarios e Independiente Medellín, suspendido ayer a causa del mal tiempo y el fuerte aguacero que cayó sobre Bogotá y que afectó notablemente la grama del estadio El Campín.

El partido se retomó desde el minuto 55, con empate 0-0 y con el debut de Fabián Bustos como director técnico del equipo embajador. En esta continuación del encuentro, Millonarios ingresó al campo con el tigre Falcao, mientras que Medellín generó varias aproximaciones sobre la portería del conjunto capitalino, aunque ninguna logró concretarse.

En el minuto 87, el mediocampista de Millonarios, el chileno Rodrigo Ureña, fue expulsado tras recibir su segunda tarjeta amarilla.

Finalmente, el compromiso terminó con empate sin goles. Si bien Millonarios logró romper la racha de derrotas con la que había iniciado esta fecha, todavía no consigue su primera victoria, situación similar a la del Independiente Medellín, que tampoco ha sumado de a tres en este torneo de apertura.



Con este encuentro continúan las críticas por el mal estado de la grama del Estadio Nemesio Camacho El Campín, un escenario que será utilizado en tres ocasiones durante esta semana: primero con este partido, el jueves Millonarios volverá a jugar para recibir al Deportivo Pereira y el sábado Santa Fe enfrentará a Atlético Nacional a las 6:20 de la tarde.



Resultados de la liga

En esta cuarta jornada de la Liga BetPlay, el pasado sábado Cúcuta empató 1-1 con Fortaleza, mientras que Boyacá Chicó cayó 1-0 ante Santa Fe. El domingo, Bucaramanga goleó 5-0 a Alianza de Valledupar, Deportivo Cali también se impuso 3-0 frente a Pasto, Once Caldas empató 1-1 con Jaguares y Llaneros igualó 1-1 con Águilas Doradas.

Para este lunes, a las 6:20 de la tarde, Internacional de Bogotá recibirá al Tolima, y a las 8:30 de la noche, Deportivo Pereira enfrentará al Junior de Barranquilla. La jornada se cerrará el miércoles a las 8:00 de la noche con el duelo entre Atlético Nacional y América.

Los partidos de esta tarde serán transmitidos por el equipo deportivo de Blu Radio.