Blu Radio  / Venezuela  / Recuperación del sector construcción en Venezuela "depende de inversión e infraestructura"

Recuperación del sector construcción en Venezuela "depende de inversión e infraestructura"

Rafael Torrealba, vicepresidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, afirmó que la recuperación del sector depende de cómo vaya a implementarse la inversión en infraestructura y transparencia, además de superar la brecha energética que atraviesa el país.

