Recuperación del sector construcción en Venezuela "depende de inversión e infraestructura"

La Cámara Venezolana de la Construcción explicó las perspectivas del sector ante el actual escenario económico del país, golpeado por más de 15 años de crisis y que ahora enfrenta un escenario incierto tras la captura de Nicolás Maduro y las negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela para una transición democrática.

Según Rafael Torrealba, vicepresidente de la entidad, la recuperación del sector depende de la estabilidad eléctrica, mantenimiento de infraestructura y la llegada de inversiones privadas tanto locales como extranjeras.

“Sin estabilidad eléctrica no va a haber recuperación económica”, señaló, mencionando que el plan de estabilización eléctrica de la Cámara busca cubrir una brecha de aproximadamente 2.000 megavatios, que es menor que la necesaria para que la infraestructura funcione de manera adecuada.



Nueva Ley de Hidrocarburos

Torrealba destacó que la centralización de servicios de agua en Hidroven busca ordenar y gestionar de manera más eficiente las inversiones en este sector. Además, señaló que la nueva Ley de Hidrocarburos y los contratos de participación privada en producción petrolera generan oportunidades para la construcción al ofrecer nuevos proyectos de servicios e infraestructura.

El vicepresidente afirmó que la transparencia y un marco jurídico sólido son claves para dejar atrás la “zona gris” que ha afectado al sector, en referencia a casos de blanqueo de capitales que involucraron recursos para la construcción.



Torrealba señaló que fomentar inversiones a través de la bolsa de valores y reducir la dependencia de mecanismos alternativos como criptomonedas puede generar confianza en los inversores.



Vivienda y mercado inmobiliario

El sector construcción busca reactivar la vivienda, que hoy requiere subsidios estatales debido a leyes restrictivas que impiden la preventa o indexación de precios. Torrealba aseguró que los constructores venezolanos están preparados para atender la demanda y que el mercado inmobiliario tiene un potencial significativo para inversionistas locales y extranjeros.

El dirigente señaló que, siguiendo ejemplos como Cuba, es posible atraer capital de riesgo en proyectos autosustentables, como aquellos con energía y agua independientes. Según la Cámara, la inversión será sostenible si se mejora primero la infraestructura existente y se asegura su competitividad.

Sobre la situación de los trabajadores, Torrealba destacó que los venezolanos desean principalmente oportunidades de empleo y un aumento de su poder adquisitivo. “Aquí la gente lo que quiere es trabajar”, afirmó, mencionando que la recuperación del sector podría reactivar cientos de miles de puestos laborales perdidos en los últimos años.

Finalmente, Torrealba sostuvo que los primeros interesados en invertir serán los propios venezolanos y que la Cámara ofrecerá información sobre oportunidades y proyectos. También resaltó el potencial del país en recursos energéticos, biodiversidad y agua como atractivo para inversión internacional.

