Petro y Trump
Iván Cepeda
Fuertes lluvias
Emergencia económica

Gobierno retira del Congreso proyecto de ley que sancionaría el transporte por plataformas

Gobierno retira del Congreso proyecto de ley que sancionaría el transporte por plataformas

El Ministerio de Transporte dio marcha atrás y retiró del Congreso el proyecto que imponía multas contra el transporte por plataformas digitales.

