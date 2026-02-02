Enrique Peñalosa sufrió una descarga eléctrica por sacarse una foto: el video se hizo viral

Un momento que parecía inofensivo al final se convirtió en uno de los videos más comentados en redes sociales, debido al particular instante que enfrentó el precandidato presidencial Enrique Peñalosa. El también exalcalde de Bogotá protagonizó un episodio inesperado cuando intentó tomarse una foto con dos ciudadanas y terminó llevándose una descarga eléctrica que lo hizo gritar de inmediato.

El hecho fue captado en video y se viralizó rápidamente, lo que dio paso a un alto número de bromas, memes y comentarios en redes sociales.



Enrique Peñalosa se pegó tremendo corrientazo por una foto

Las imágenes dejan ver a Peñalosa ubicado al lado de una reja, mientras dos mujeres permanecen al otro costado. Ellas le solicitaron al precandidato una fotografía y le pasan el celular por entre la reja para que sea él quien tome la foto. Todo marchaba con normalidad hasta que acercó la mano y el teléfono, sin percatarse de que la reja estaba electrificada.

En cuestión de segundos, se puede oír a Peñalosa pegar un grito que para muchos terminó siendo gracioso, pero que evidenció el fuerte corrientazo que recibió. La reacción fue inmediata y tanto Peñalosa como las mujeres no pudieron contener la risa ante la escena. Aunque el susto fue evidente, por fortuna no se observan consecuencias físicas.

Es un crack pic.twitter.com/OdAD6cs7qT — Daniel Franco (@itsdannifranco) February 2, 2026

Video se hizo viral en redes sociales

El video muestra brevemente el particular instante, pero fue suficiente para provocar el sobresalto del precandidato. No hubo caída ni signos de lesión, pero el episodio bastó para generar una ola de reacciones en redes sociales.

Y es que las risas de las dos mujeres presentes desataron una avalancha de comentarios en plataformas como X, donde el fragmento fue acompañado de opiniones y varios memes. En redes sociales, usuarios aprovecharon el momento para hacer comentarios políticos, bromas y hasta comparaciones, mientras otros pusieron en duda la veracidad del contenido.