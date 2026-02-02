Resultado Lotería del Tolima del lunes 2 de febrero de 2026

La Lotería del Tolima realizó su sorteo número 4155 en la noche de este lunes 2 de febrero de 2026, brindando a los apostadores la posibilidad de ganar premios millonarios. En esta edición, el premio mayor fue de 3.000 millones de pesos, uno de los más atractivos dentro de las loterías tradicionales del país.

Premio mayor de la Lotería del Tolima

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Tolima de este lunes 2 de febrero de 2026 fue el xxxx de la serie xxx. Felicitaciones al nuevo ganador de los 3.000 millones de pesos.

Este juego de azar se sortea todos los lunes a las 10:30 p.m. y, cuando el lunes es festivo, el sorteo se traslada al martes en el mismo horario. La transmisión en vivo puede verse a través del canal P&C de Ibagué y en la fan page oficial de Facebook de la Lotería del Tolima, donde también se publican los resultados oficiales.



El billete de la Lotería del Tolima tiene un valor de $12.000 e incluye tres fracciones de $4.000 cada una. Los jugadores pueden adquirirlo en los puntos Gana Gana y en más de 10.000 puntos autorizados en todo el país, ubicados en zonas de Efecty, Gelsa y Codesa, lo que facilita la participación desde diferentes regiones.



Ganadores de los secos de la Lotería del Tolima

Además del premio mayor, el sorteo dejó ganadores en los premios secos. A continuación, se detallan los números favorecidos para que los jugadores revisen con atención su billete y confirmen si resultaron ganadores de alguno de estos premios.

A continuación, se comparte la imagen oficial del resultado del sorteo xxxx de la lotería. Se recomienda verificar cuidadosamente el número y la serie del billete comparándolo con esta imagen oficial.

¿Cómo se pagan los premios de la Lotería del Tolima?

Para cobrar un premio de la Lotería del Tolima, el ganador debe presentar el billete o la fracción, ya sea física o virtual, en las instalaciones de la Lotería o en la agencia distribuidora donde fue adquirido el número ganador, información que aparece impresa en el billete. Las aproximaciones pueden cobrarse directamente con el lotero o en la agencia distribuidora.

Si el premio es inferior a $5 millones, es necesario diligenciar los datos personales en el respaldo del billete y anexar copia de la cédula de ciudadanía. Para premios superiores a $5 millones, además del billete y la cédula, se deben diligenciar los formatos de identificación de ganadores y verificación de datos, anexar el RUT y la certificación de cuenta bancaria, ya que el pago se realiza exclusivamente mediante transferencia bancaria.