Denuncian riesgo en menores por demora en entrega de alimentos médicos especiales

En Colombia, crece la preocupación por los retrasos y obstáculos que enfrentan niños diagnosticados con alergia a la proteína de la leche de vaca (APLV) para acceder a alimentos con propósitos médicos especiales (APME), indispensables para su supervivencia y desarrollo. Especialistas y familias denuncian que la demora en la entrega de estas fórmulas es un riesgo vital que expone a los menores a desnutrición, complicaciones graves e incluso a desenlaces fatales.

El Dr. Juan Pablo Riveros, miembro de la Junta Directiva del Colegio Colombiano de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (COLGAHNP), alerta que cada semana reciben reportes de bebés que llevan entre 20 y 30 días sin recibir su nutrición especializada.

“Cuando los niños con APLV no tienen acceso oportuno al tratamiento, presentan alto riesgo de retrasos en el crecimiento, bajo peso, alteraciones en el desarrollo cognitivo y episodios de anafilaxia potencialmente mortales”, explica el especialista.

La APLV es la alergia alimentaria más común en la primera infancia y se trata de una reacción inmunológica severa que puede generar síntomas digestivos, respiratorios, dermatológicos y crisis de anafilaxia. Su manejo requiere diagnóstico especializado y, en muchos casos, el uso de fórmulas hidrolizadas o de aminoácidos libres.



“Los APME no son opcionales ni reemplazables por fórmulas convencionales. Negar o retrasar su entrega es exponer a los niños a complicaciones graves que pueden prevenirse”, enfatiza la Dra. Ailim Carías, presidenta de COLGAHNP.

Entre julio de 2024 y junio de 2025, la Superintendencia Nacional de Salud registró al menos 1.120 quejas relacionadas con barreras de acceso al tratamiento nutricional para pacientes con APLV, principalmente por demoras o negaciones en la autorización y entrega. Las familias y especialistas esperan que esta situación cambie pronto para no poner en riesgo la vida de los menores en el país.