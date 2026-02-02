En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro y Trump
Iván Cepeda
Fuertes lluvias
Cancha de El Campín

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Denuncian riesgo en menores por demora en entrega de alimentos médicos especiales

Denuncian riesgo en menores por demora en entrega de alimentos médicos especiales

La APLV es una reacción inmunológica severa que puede generar síntomas digestivos, respiratorios, dermatológicos y crisis de anafilaxia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad