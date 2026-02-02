Alerta por lluvias en Colombia: Recap - programa completo del 2 de febrero de 2026

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este lunes, 2 de febrero:
- Lluvias en diferentes regiones del país generaron alertas y emergencias por inundaciones.
- La exministra de Justicia Ángela María Buitrago analizó lo que será el encuentro entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, especialmente sobre las estrategias para luchar contra el narcotráfico en el país.
- Trump antes de reunirse con Petro: "Después de incursión en Venezuela cambió su actitud".
- María Corina Machado no descartaría hablar de transición en Venezuela con Delcy Rodríguez.
- Gobierno retira del Congreso proyecto de ley que sancionaría el transporte por plataformas.
- La Alcaldía de Bogotá advirtió posibles sanciones por el estadio de la cancha de El Campín tras polémica en los recientes partidos de fútbol.