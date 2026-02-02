Resultados Lotería de Cundinamarca, Tolima, Baloto, MiLoto y ColorLoto del 2 de febrero

El lunes 2 de febrero de 2026 se llevaron a cabo los sorteos de las principales loterías y juegos de azar en Colombia, entre ellos la Lotería de Cundinamarca, la Lotería del Tolima, MiLoto, ColorLoto y Baloto. La jornada dejó importantes premios, numerosos ganadores y nuevos acumulados que aumentan la expectativa de cara a los próximos sorteos.

A continuación, se presenta el detalle completo de los resultados oficiales.



Premio mayor de la Lotería de Cundinamarca – Sorteo 4788

El gran protagonista de la noche fue el número: 2883 de la serie 175, correspondiente al Premio Mayor de $6.000 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.

Premio Mayor de la Lotería del Tolima del sorteo 4155

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Tolima de este lunes, 2 de febrero de 2026 es el: 5418 de la serie 154. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.000 millones!

Resultados Miloto 2 de febrero

Durante el sorteo 0478, la combinación ganadora estuvo integrada por los números: 29 - 09 - 26 - 18 -10. No obstante, ningún participante logró acertar las cinco cifras, por lo que el premio principal quedó desierto.

Resultados ColorLoto del 2 de febrero de 2026: sorteo 154

Los resultados oficiales arrojaron la siguiente combinación de seis balotas:

2 rojo

7 blanco

5 amarillo

6 amarillo

2 amarillo

7 azul

Baloto y Revancha: nuevos acumulados

El Baloto Revancha también actualizó sus cifras tras el sorteo 2613.

Baloto: Los números fueron 08 - 30 - 18 - 13 - 41 con la Superbalota 12. Aunque no hubo ganador del gran acumulado en estos sorteos, se registraron más de 33.000 ganadores en categorías menores.

Revancha: Los números ganadores fueron 06 - 08 - 30 - 21 - 19 y Superbalota 09.