Lotería de Cundinamarca resultados del sorteo del lunes 2 de febrero de 2026

La Lotería de Cundinamarca llevó a cabo su sorteo número 4788 en la noche de este lunes 2 de febrero de 2026, ofreciendo a los apostadores la posibilidad de ganar premios millonarios. En esta edición, el premio mayor fue de 6.000 millones de pesos, uno de los más atractivos del portafolio de loterías en Colombia.

Premio mayor de la Lotería de Cundinamarca

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Cundinamarca de este lunes 2 de febrero de 2026 fue el xxxx de la serie 162. Felicitaciones al nuevo ganador de los 6.000 millones de pesos.

Este sorteo se realiza todos los lunes a las 10:30 p.m. y, cuando el lunes es festivo, se traslada al martes en el mismo horario. Los jugadores pueden seguir la transmisión en vivo a través del fan page oficial de Facebook de la Lotería de Cundinamarca, donde también se publican los resultados oficiales una vez finaliza el sorteo.



La historia de la Lotería de Cundinamarca se remonta al 16 de febrero de 1812, cuando se realizó su primer sorteo bajo el nombre de Lotería Popular de Cundinamarca. Desde entonces, se ha consolidado como una de las loterías más antiguas del país y forma parte de los archivos de la Nación por su relevancia histórica.



Ganadores de los secos de la Lotería de Cundinamarca

Además del premio mayor, el sorteo dejó múltiples ganadores en los premios secos. A continuación, se presentan los números favorecidos para que los jugadores revisen cuidadosamente su billete y confirmen si obtuvieron alguno de estos premios.

A continuación, se comparte la imagen oficial del resultado del sorteo 4788. Se recomienda comparar el número y la serie del billete con esta imagen para verificar si resultó ganador.



¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?

La Lotería de Cundinamarca se juega todos los lunes a las 10:30 de la noche. En caso de que el lunes sea festivo, el sorteo se realiza el día martes.

Los interesados pueden adquirir su billete de manera virtual a través de la página oficial, con operadores como Lottired, Loti Colombia y Paga Todo. También es posible comprarlo de forma física en los puntos autorizados de Paga Todo.

Los ganadores tienen un plazo máximo de 30 días, contados a partir de la fecha del sorteo, para reclamar su premio. Para hacerlo, deben presentar el billete original en perfecto estado, sin alteraciones ni enmendaduras, junto con el documento de identidad.



Premios disponibles

El premio mayor de la Lotería de Cundinamarca asciende a 6.000 millones de pesos, ofreciendo una oportunidad significativa para los apostadores. Además, el plan de premios incluye varias opciones en premios secos:



Mega seco El Tunjo de Oro: 300 millones de pesos (por fracción: 100 millones).

Seco La Guaca Secreta: 100 millones de pesos (por fracción: 33.333.333).

Cinco secos de 20 millones de pesos (por fracción: 6.666.667).

Quince secos de 10 millones de pesos (por fracción: 3.333.333).

Treinta y dos secos de 6 millones de pesos (por fracción: 2.000.000).

Los ganadores de premios de la Lotería de Cundinamarca deben tener en cuenta que se aplica un impuesto del 17 % sobre el valor nominal del premio, el cual es retenido por la lotería u operador autorizado al momento del pago.