Lotería de Cundinamarca resultados del sorteo del lunes 26 de enero de 2026

La Lotería de Cundinamarca realizó la noche de este lunes 26 de enero de 2026 su sorteo número 4787, uno de los más esperados por los jugadores en todo el país. En esta edición, la entidad puso en juego un premio mayor de 6.000 millones de pesos, consolidándose como una de las loterías con los premios más atractivos del mercado nacional.

Este sorteo se lleva a cabo todos los lunes a las 10:30 de la noche. Cuando el lunes es festivo, la Lotería de Cundinamarca traslada el sorteo para el martes, manteniendo el mismo horario. La transmisión en vivo puede seguirse a través de su fan page oficial de Facebook.

Premio Mayor de la Lotería de Cundinamarca

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Cundinamarca del lunes 26 de enero de 2026 es el xxxx de la serie 4787. Con este resultado, un nuevo ganador se lleva los 6.000 millones de pesos que entrega esta tradicional lotería.

La historia de la Lotería de Cundinamarca se remonta al 16 de febrero de 1812, cuando se realizó su primer sorteo bajo el nombre de Lotería Popular de Cundinamarca. Este hecho la convierte en una de las loterías más antiguas de Colombia y en un referente histórico que hace parte de los archivos de la Nación por su relevancia institucional.



Ganadores de los secos de la Lotería de Cundinamarca

Además del premio mayor, la Lotería de Cundinamarca entrega múltiples premios secos que amplían las posibilidades de ganar. A continuación, se detallan los secos que cayeron en este sorteo, para que los jugadores revisen cuidadosamente su billete y confirmen si resultaron ganadores.

A continuación, se comparte la imagen oficial del resultado del sorteo número 4787. Se recomienda comparar el número y la serie del billete con esta imagen oficial para verificar cualquier premio.



¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?

La Lotería de Cundinamarca juega todos los lunes a las 10:30 de la noche. En caso de que el lunes sea festivo, el sorteo se realiza el día martes en el mismo horario.

A través de la página oficial, los interesados pueden adquirir su billete para el sorteo del lunes mediante plataformas como Lottired, Loti Colombi y Paga Todo. Asimismo, en los puntos físicos de Paga Todo es posible comprar el billete de manera presencial.

Los ganadores de premios cuentan con un plazo máximo de 30 días, contados a partir de la fecha del sorteo, para hacer efectivo el cobro. Para reclamar el premio, deben presentar el billete original en perfecto estado, sin alteraciones, daños ni rayones, junto con el documento de identidad del ganador.



Premios disponibles

El premio mayor de la Lotería de Cundinamarca asciende a $6.000.000.000, ofreciendo una oportunidad significativa para quienes participan en este sorteo. Además, la lotería cuenta con una amplia variedad de premios secos:

Mega Seco “El Tunjo de Oro” : $300 millones (por fracción: $100.000.000).

: $300 millones (por fracción: $100.000.000). Seco “La Guaca Secreta” : $100 millones (por fracción: $33.333.333).

: $100 millones (por fracción: $33.333.333). Cinco secos de $20 millones (por fracción: $6.666.667).

de $20 millones (por fracción: $6.666.667). Quince secos de $10 millones (por fracción: $3.333.333).

de $10 millones (por fracción: $3.333.333). Treinta y dos secos de $6 millones (por fracción: $2.000.000).

Los ganadores de premios de la Lotería de Cundinamarca deberán pagar un impuesto del 17 % sobre el valor nominal del premio, el cual será retenido por la lotería u operador autorizado al momento de realizar el pago, según corresponda.