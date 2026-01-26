En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Suspenden plan piloto de movilidad en el sur de Cali tras generar caos vial

Suspenden plan piloto de movilidad en el sur de Cali tras generar caos vial

La Secretaría de Movilidad decidió suspender la medida, debido a que los resultados no fueron los esperados y la comunidad manifestó que durante la implementación ocasionó incomodidad.

