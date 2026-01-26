Suspenden plan piloto de movilidad en el sur de Cali tras generar caos vial

Después del primer día del plan piloto implementado en el sur de Cali para mejorar la movilidad en la zona de colegios y universidades, la Secretaría de Movilidad decidió suspender la medida, debido a que los resultados no fueron los esperados y, por el contrario, se generó caos vial.

A través de redes sociales, el secretario de Movilidad, Gustavo Orozco, ofreció disculpas por las incomodidades ocasionadas durante la jornada. Por su parte, Carlos Santacoloma, subsecretario de Movilidad Sostenible, reiteró que durante la segunda hora del piloto se presentaron afectaciones significativas en la movilidad.

“Pudimos verificar que fue muy eficiente en la primera hora del piloto; es decir, desde las 6:00 a. m., funcionó muy bien y logramos que las personas ingresaran más rápido a la zona y salieran de manera eficiente. Sin embargo, en la segunda hora, desde las 7:40 a. m. hasta que decidimos suspenderlo, se presentó un deterioro en la movilidad. El problema se concentró especialmente en la intersección de la carrera 122 con la curva del Bofe. Escuchando a la comunidad y tras analizar los resultados del primer día, la Secretaría de Movilidad decidió suspender el piloto”, explicó Santacoloma.

En ese sentido, el funcionario señaló que para mejorar la movilidad en este sector se están evaluando otras alternativas, con el fin de optimizar el flujo vehicular y facilitar el ingreso de estudiantes y docentes a las diferentes universidades y colegios, sin dejar de priorizar la movilidad de los residentes del sur de Cali.



“Se plantea mejorar algunas vías alternas desde el punto de vista de la infraestructura vial, entre las carreras 122 y 127. El resto de la semana, estas vías operarán de manera tradicional, en doble sentido, como lo hacen habitualmente las carreras 122, 125 y 127, y no como se implementó durante el piloto. Seguiremos trabajando en la búsqueda de alternativas”, manifestó el funcionario.

Cabe recordar que el plan piloto, que estaba previsto hasta el viernes 30 de enero, contemplaba que la carrera 127 operara en un solo sentido de bajada, desde los colegios y zonas residenciales hacia la avenida Cañasgordas, mientras que la carrera 125 funcionaría en sentido contrario, hacia los centros educativos, entre las 6:30 y las 8:30 de la mañana.