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Blu Radio  / Nación  / Hallazgo de bomba en frontera con Ecuador tensa aún más la relación bilateral

Hallazgo de bomba en frontera con Ecuador tensa aún más la relación bilateral

Petro le pidió la semana pasada en una llamada telefónica a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que "actúe y llame al presidente de Ecuador" porque su país no quiere "ir a una guerra".

Bomba en el Putumayo
Bomba en el Putumayo
Foto: suministrada
Por: EFE
|
Actualizado: 18 de mar, 2026

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