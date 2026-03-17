En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Liquidación de EPS
Zulma Guzmán
Guerra en Irán
Indígenas de Medellín

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Desactivan gigantesca bomba en zona rural de Ipiales tras bombardeo en la frontera con Ecuador

Desactivan gigantesca bomba en zona rural de Ipiales tras bombardeo en la frontera con Ecuador

El operativo se desplegó en un punto estratégico de la frontera entre Colombia y Ecuador, donde comunidades indígenas permanecían confinadas en sus viviendas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad