En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Liquidación de EPS
Zulma Guzmán
Guerra en Irán
Indígenas de Medellín

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Ecuador pone en duda versión de Petro sobre bomba en frontera por demora en verificación

Ecuador pone en duda versión de Petro sobre bomba en frontera por demora en verificación

Daniel Noboa, negó estas acusaciones y aseguró que las operaciones militares contra el crimen organizado, apoyadas por Estados Unidos, se realizan únicamente en territorio ecuatoriano.

Daniel Noboa y Gustavo Petro
Daniel Noboa y Gustavo Petro
Fotos: AFP / EFE
Por: EFE
|
Actualizado: 17 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad