En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Desastre nacional
Terremoto en Colombia
Gobierno Abelardo De La Espriella
Abatido alias ‘El Ruso’

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / La ONU afirma estar preparada para ayudar a Colombia tras el terremoto

La ONU afirma estar preparada para ayudar a Colombia tras el terremoto

El organismo está "preparado" para prestar asistencia a Colombia "en lo que sea necesario" tras el terremoto que sacudió hoy al país.

Labores de rescate en una edificación colapsada por el terremoto.
Labores de rescate en una edificación colapsada por el terremoto. Foto EFE.
Por: EFE
|
Actualizado: 10 de ago, 2026

El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó a través de su portavoz adjunto que el organismo está "preparado" para prestar asistencia a Colombia "en lo que sea necesario" tras el terremoto que sacudió hoy al país.

"Nuestros pensamientos están con todas las personas que han sufrido como consecuencia de este terremoto y estamos preparados para ayudar en lo que sea necesario", expresó el vocero adjunto de Guterres, Farhan Haq, en su rueda de prensa diaria desde Nueva York.

Últimas noticias

Maleta para emergencia en caso de temblor
Nación

Lo que debe tener su maleta de emergencia ante un temblor: objetos esenciales

Terremoto en Cali
Nación

Estos son los puntos de acopio donde puede donar insumos médicos para los afectados por el terremoto

Haq aseguró que la ONU está siguiendo de cerca la situación de Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que ha azotado al país esta mañana.

Estructuras derrumbadas en Manizales
Personas buscan sobrevivientes en escombros de un edificio derrumbado en Manizales
Foto de: AFP

El epicentro del sismo se situó en el oeste de Colombia -en el municipio de San José del Palmar del departamento de Chocó.

El portavoz destacó además que la conectividad en las zonas rurales se ha visto limitada y que el organismo ha recibido informes de daños estructurales, que incluye el derrumbe de viviendas, en varias localidades.

El presidente Abelardo De La Espriella, informó que hasta el momento, el terremoto ha dejado 111 personas fallecidas, 87 heridas, "1.575 viviendas averiadas, 37 completamente destruidas, 61 edificios colapsados, y 18 centros de salud y 52 centros educativos averiados".

Publicidad

Agencias de la ONU, como el Programa Mundial de Alimentos (PMA), han mostrado su solidaridad, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) o la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) también han mostrado su apoyo a Colombia.

En su perfil de X, el PMA se comprometió a reforzar su capacidad para responder a los efectos del sismo "con asistencia humanitaria en apoyo a las acciones del Gobierno nacional y de las autoridades de emergencias".

Mientras, la ACNUR dijo estar "monitoreando de cerca" la situación y "evaluando su impacto", y dijo estar listo "para brindar apoyo según sea necesario".

Publicidad

Por su parte, la direcora de la OIM, Amy Pope, escribió -en su perfil de X- que su agencia también está siguiendo de cerca el terremoto "y está lista para apoyar" al país: "Nuestros pensamientos están con el pueblo colombiano".

Puede leer:

Terremoto en Cali
Pacífico

Terremoto en Cali: alcalde confirma 15 muertos y 380 heridos; decretan alerta roja hospitalaria

avianca (3).jpg
Nación

Aerolíneas activan planes especiales tras el sismo: conozca las opciones para viajeros

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Terremotos

Colombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad