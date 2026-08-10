Terremoto en Cali: alcalde confirma 15 muertos y 380 heridos; decretan alerta roja hospitalaria

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, confirmó este lunes que el terremoto deja, hasta el momento, 15 personas fallecidas y 380 lesionadas en la capital del Valle del Cauca. Los organismos de socorro continúan con las labores de búsqueda y rescate.

“Al momento desde Cali podemos reportar que hay 380 personas lesionadas (...) que han sido atendidas en nuestros hospitales”, aseguró Éder, quien además confirmó con tristeza el fallecimiento de 15 caleños durante la emergencia.

El mandatario explicó que las operaciones de búsqueda y rescate continúan para determinar si existen más víctimas mortales tras el terremoto. Las autoridades mantienen activo el protocolo de atención mientras avanzan las labores en las zonas afectadas.

Ante la alta demanda de atención médica, la Alcaldía de Cali decretó la alerta roja hospitalaria, debido a que la red de salud se encuentra al 100 % de su capacidad. La medida busca priorizar la atención de las personas afectadas por el sismo.



Por esta razón, fueron canceladas y reprogramadas temporalmente las cirugías, consultas externas y consultas prioritarias que no sean de absoluta urgencia. El alcalde pidió a los ciudadanos comprensión y colaboración para facilitar la atención de los casos más graves.

La emergencia también provocó daños en cuatro instituciones hospitalarias, que tuvieron que ser evacuadas como medida preventiva. Se trata de la Clínica Nuestra, la Clínica DESA, la Clínica Colombia y el Hospital Universitario del Valle (HUV).

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Éder indicó además que la línea 106 permanece habilitada para brindar apoyo psicosocial a los ciudadanos afectados por el terremoto. La Alcaldía de Cali también mantiene coordinación permanente con el CRUE Valle y el Ministerio de Salud y Protección Social.

En las próximas horas se espera la llegada de 120 rescatistas provenientes de diferentes ciudades del país, quienes se sumarán a los equipos que trabajan en Cali. El alcalde agradeció el apoyo enviado desde Bogotá, Buga, Popayán y otras ciudades.

Respecto a los servicios públicos, el alcalde informó que el suministro de agua potable funciona con normalidad en Cali, salvo en algunas edificaciones que resultaron afectadas durante el sismo. En cuanto a la energía eléctrica, permanece una interrupción preventiva en diferentes sectores.

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“Vamos recuperando la red con mucha cautela, en algunos casos, no solo barrio por barrio, sino edificio por edificio”, explicó Éder al referirse a los trabajos para restablecer progresivamente el servicio de energía en las zonas afectadas.

El alcalde también pidió a los caleños mantener despejadas las vías para facilitar el desplazamiento de ambulancias y equipos de emergencia. Aunque no hay pico y placa, Éder solicitó evitar desplazamientos innecesarios durante las labores de búsqueda y rescate.

“Por favor mantengamos las vías libres para que puedan circular los equipos de búsqueda y de rescate”, señaló el mandatario, quien agradeció nuevamente el trabajo de la Policía, Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y demás organismos que participan en la atención de la emergencia.

Finalmente, Éder aseguró que las autoridades concentrarán sus esfuerzos durante las primeras 48 horas en rescatar a las personas que puedan permanecer atrapadas y atender a quienes resultaron afectados. También anticipó que se anunciarán medidas para las personas que no puedan regresar a sus hogares esta noche.