Al menos 15 personas muertas y 380 heridas en Cali deja fuerte terremoto: alcalde

Las labores de búsqueda y rescate continúan en diferentes puntos del país tras el fuerte terremoto de magnitud 7,4 registrado en la mañana de este lunes, 10 de agosto, en el Pacífico colombiano. Cali es una de las ciudades más afectadas por el movimiento telúrico.

En diálogo con Blu Radio, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó que los organismos de emergencia continúan trabajando en varias estructuras colapsadas y que, hasta el momento, se han encontrado personas fallecidas entre los escombros.

“Estamos trabajando desde temprano en la mañana con los recursos que tenemos. Ya tenemos al tope a los bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil. Estamos esperando la llegada de 100 rescatistas adicionales, pero tenemos por lo menos 32 edificaciones colapsadas”, explicó el mandatario.

Eder señaló que actualmente hay operaciones de búsqueda y rescate activas en 20 puntos de la ciudad, mientras los organismos de emergencia identifican nuevos lugares que requieren la presencia de personal especializado.



“Tenemos estructuras colapsadas, tenemos operaciones activas en 20 puntos y estamos aquí ahora identificando otros puntos que requieren de rescatistas, que, como decía, están llegando pronto”, agregó.

Personas caminan sobre los escombros de un edificio colapsado este lunes, en Cali (Colombia). Al menos 20 edificios sufrieron graves daños por consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la mayor parte del país, con epicentro en la zona del Pacífico. Foto: EFE

El alcalde aseguró que, desde el momento en que se registró el terremoto, fueron activados los mecanismos de atención de emergencias para responder a la situación y atender a las personas afectadas. No obstante, entregó un balance preliminar que da cuenta de la gravedad de la emergencia en Cali.

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“El balance del momento, desafortunadamente, tenemos por lo menos 15 personas fallecidas, tenemos 380 personas heridas. Ya llevamos decenas de rescatados, pero aún falta mucha gente”, indicó Eder.

De acuerdo con el mandatario, al menos 32 edificios han colapsado completamente y cuatro instituciones médicas tuvieron que ser clausuradas debido a daños estructurales. Además, la red de salud de la ciudad permanece en alerta roja.

“La situación está crítica, la estamos controlando. Esperamos la llegada de más rescatistas de aquí a una hora y aquí estamos atendiendo la emergencia”, concluyó el alcalde de Cali.

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Las autoridades mantienen activas las labores de búsqueda y rescate mientras continúa la evaluación de los daños ocasionados por el terremoto en Cali y otros puntos del país.