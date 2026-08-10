DIMAR alerta por aumento del nivel del mar en el Pacífico colombiano: estas son las zonas de riesgo

La Dirección General Marítima (DIMAR) emitió una alerta por el aumento significativo del nivel del mar que se prevé en el Pacífico colombiano entre el martes 11 y el miércoles 19 de agosto de 2026. El fenómeno podría generar condiciones de riesgo en varios sectores costeros.

De acuerdo con el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico (CCCP), el comportamiento del mar está relacionado con la fase de luna nueva, que produce el fenómeno conocido como marea de sizigia o ‘puja’.

Este fenómeno se caracteriza por un mayor ascenso y descenso del nivel del mar, situación que, sumada al incremento en la intensidad de las corrientes marinas, podría ocasionar inundaciones en algunos sectores del litoral Pacífico.

Entre las zonas que podrían presentar mayores afectaciones se encuentran Bahía Solano, en Chocó; Guapi, en Cauca; Juanchaco, en Buenaventura, Valle del Cauca; y Tumaco, en Nariño.



¿Cuándo se registrarán los niveles más altos del mar?

Según DIMAR, el sábado 15 de agosto será el día de mayor incidencia del fenómeno, cuando se esperan los registros más elevados del nivel del mar en diferentes puntos del Pacífico colombiano.

En Tumaco se prevé un nivel de hasta 3,98 metros en alta mar, con el máximo estimado hacia las 5:32 de la mañana. En Bahía Solano, el nivel podría alcanzar los 4,06 metros alrededor de las 5:20 de la mañana.

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Por su parte, Buenaventura tendría uno de los registros más altos, con un nivel del mar de hasta 4,91 metros en alta mar, previsto aproximadamente para las 5:57 de la mañana del sábado 15 de agosto.

DIMAR también advirtió que durante la marea descendente o vaciante podrían presentarse condiciones de riesgo para embarcaciones menores, pescadores artesanales y personas que desarrollen actividades turísticas en las playas.

Ante esta situación, la autoridad marítima recomendó a las comunidades costeras, pescadores, comerciantes y turistas extremar las medidas de seguridad y atender las instrucciones de las autoridades locales y competentes.

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La recomendación también está dirigida al gremio marítimo, las marinas y las sociedades portuarias, con el objetivo de prevenir incidentes que puedan poner en riesgo la integridad y la vida humana en el mar.

La Dirección General Marítima informó que continuará realizando un monitoreo permanente del comportamiento del fenómeno en el Pacífico colombiano y entregará nuevas actualizaciones en caso de que se presenten cambios significativos.