Más de 70 unidades navales y 4.600 militares custodiarán las elecciones en el Pacífico

La Armada desplegará más de 4.600 uniformados en el litoral Pacífico colombiano como parte del dispositivo de seguridad diseñado para acompañar las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. El operativo cubrirá municipios de Nariño, Cauca, Chocó y Valle del Cauca, considerados estratégicos por las autoridades debido a las condiciones de orden público y la presencia de grupos armados ilegales en varias zonas de la región.

El anuncio fue realizado desde Bahía Málaga, en el Valle del Cauca, por el comandante de la Armada, almirante Juan Ricardo Rozo Obregón, quien confirmó que la operación hace parte del denominado “Plan Democracia”, con el que se busca garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral en el Pacífico.

Según la información entregada por la institución, el despliegue abarcará 17 municipios bajo jurisdicción de las Brigadas de Infantería de Marina No. 2 y No. 4, con apoyo de unidades de Guardacostas y del componente aeronaval. En Nariño habrá presencia reforzada en Tumaco, Olaya Herrera, Santa Bárbara de Iscuandé, La Tola, El Charco, Roberto Payán, Francisco Pizarro y Mosquera, mientras que en Cauca las operaciones se concentrarán en Guapi, Timbiquí y López de Micay.

En Chocó, los operativos se desarrollarán en Bahía Solano, Bajo Baudó, Juradó, Litoral San Juan y Nuquí. En el Valle del Cauca, la seguridad estará enfocada en Buenaventura, incluyendo zonas urbanas y rurales, donde históricamente las autoridades han reforzado medidas de vigilancia durante jornadas electorales por amenazas relacionadas con estructuras criminales y organizaciones armadas.



La estrategia contempla el despliegue de 12 unidades marítimas, 26 terrestres, más de 30 fluviales y cuatro aeronavales, que realizarán patrullajes permanentes, control de corredores estratégicos y acompañamiento a la población civil en los desplazamientos hacia los puestos de votación.

Además, la Armada tendrá bajo su responsabilidad la seguridad de 308 puestos de votación y 455 mesas electorales, donde se espera la participación de más de 100.000 ciudadanos. Paralelamente, se activarán Puestos de Mando Unificado junto al Ejército, la Policía, la Registraduría y autoridades locales para monitorear cualquier situación que pueda alterar el orden público durante la jornada democrática.

El despliegue se produce en medio de un ambiente de máxima alerta por parte de las Fuerzas Militares, luego de que en varias regiones del país se ordenaran medidas especiales de acuartelamiento y refuerzo operacional ante posibles riesgos de seguridad relacionados con las elecciones presidenciales.