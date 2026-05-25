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No hay información de un plan para desestabilizar el país en elecciones: comandante de FFMM

El general Hugo López descartó planes de desestabilización social previos a las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia.

Desde qué hora y hasta qué hora puede votar para elecciones de este domingo 8 de marzo
Por: Fredy Leonardo Daza
|
Actualizado: 25 de may, 2026

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, dio un parte de tranquilidad sobre la seguridad nacional en el marco de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

En entrevista con Mañanas Blu, el alto oficial desestimó las versiones que apuntan a posibles desórdenes públicos auspiciados desde sectores políticos antes de la primera vuelta. “No tenemos información de inteligencia que nos permita determinar que hay un plan para desestabilizar el país en el tema social”, afirmó López.

El alto mando militar detalló el robusto despliegue institucional estructurado para custodiar los comicios a lo largo del territorio nacional. Las Fuerzas Militares dispusieron de 128.000 efectivos que custodiarán directamente 5.720 puestos de votación, mientras que otros 100.000 uniformados realizarán operaciones de control vial, patrullaje marítimo, fluvial y aéreo en zonas críticas.

Ante los rumores de un eventual estallido social tras conocerse los resultados, el general López aclaró que los organismos de inteligencia del sector defensa no han detectado alertas al respecto, enfatizando en que el rol de la institución es “garantizar la seguridad de los colombianos”.

comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López Barreto.jpg

Frente a los cuestionamientos sobre supuesto constreñimiento al electorado, el oficial negó que existan pruebas de grupos al margen de la ley haciendo proselitismo por candidaturas presidenciales específicas. Al ser indagado sobre audios filtrados y el pronunciamiento de una organización en apoyo a un candidato, explicó que se trata de plataformas civiles que no puede judicializar de forma directa.

No obstante, reconoció que disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo mantienen estrategias históricas de control social. “El panorama está muy claro. Lo que se dijo fue que estas estructuras estaban carnetizando a la población civil”, matizó respecto a las alertas en departamentos como Meta y Guaviare.

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El comandante concluyó informando que la situación en el Catatumbo sigue siendo compleja por choques entre el ELN y la estructura 33 de las disidencias, pero invitó a los ciudadanos a sufragar libremente, garantizando la protección de la estabilidad institucional.

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