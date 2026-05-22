Procuraduría lanza segunda fase de Paz Electoral, para proteger transparencia en elecciones

El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, presentó esta iniciativa sobre “indebida participación en política” con lineamientos para las próximas elecciones presidenciales. La iniciativa busca explicar lo que son las prácticas indebidas durante la participación en política de los servidores públicos, las conductas que no están permitidas y las conductas que no están prohibidas, sin que se consideren las únicas, de cara a la jornada de elecciones presidenciales prevista para el 31 de mayo, y una eventual segunda vuelta en junio.

Con un enfoque pedagógico dirigido a evitar la “indebida participación en política” de los servidores públicos, se dio a conocer “La línea que no se cruza’.

De acuerdo con la línea impartida por el Procurador y los fundamentos normativos sobre el tema, hay 6 conductas no permitidas:



Hacer, financiar o promover campañas políticas en su calidad de funcionario del Estado Presionar o favorecer subalternos para apoyar candidatos Usar recursos públicos en reuniones o actividades políticas Difundir propaganda electoral Inclinar o autorizar el uso del aparato estatal a favor o en contra de un causa o partido Usar información reservada de la entidad con fines políticos

La normatividad aplica a todos los servidores públicos, en cualquier nivel jerárquico, quienes de infringirla, quedan expuestos a sanciones disciplinarias, que dependiendo de la gravedad de la conducta. Solo están exceptuados de estas prohibiciones que establecen la Constitución y la Ley, congresistas, diputados, concejales y ediles.

Por otra parte la Procuraduría aclara que además, hay conductas que no están prohibidas a los servidores públicos y son las siguientes:



Difundir información general, opinar o intervenir en debates de interés colectivo ajenos a la contienda electoral o partidista Ejercer el derecho al sufragio (salvo miembros de la Fuerza Pública) Inscribirse como miembros de los partidos.

Para el jefe del Ministerio Público es fundamental que todos los servidores actúen apegados al cumplimiento de la Constitución, la ley y la moral pública, por este motivo la entidad puso a disposición varios medios para que cualquier persona de manera libre informe sobre conductas que puedan constituirse como una indebida participación en política:



o La línea (601) 587 87 50. opción 1

o A nivel nacional el 01 8000 940808.

o También es posible radicar información a través de la sede electrónica de la entidad.

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Igualmente, los servidores públicos pueden ejercer su derecho al voto, salvo quienes integran la Fuerza Pública, así como inscribirse como miembros de partidos políticos, siempre respetando las limitaciones establecidas por la ley.