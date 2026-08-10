Terremoto en Colombia: 66 fallecidos y 556 heridos en Valle del Cauca

Un balance preliminar de 66 personas fallecidas y 556 heridos dejan los efectos del sismo en Cali y el departamento del Valle del Cauca. La cifra fue confirmada por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, en entrevista con Blu Radio, quien detalló la magnitud de las afectaciones en la infraestructura hospitalaria, vial y de vivienda.

De acuerdo con el reporte oficial entregado por la mandataria departamental, la consolidación de víctimas fatales se distribuye en 38 fallecidos en municipios del departamento (sin incluir la capital), 25 en Cali y tres personas más que murieron cerca de los túneles de acceso a Buenaventura.



Daños en la red hospitalaria y evacuaciones de emergencia

El movimiento telúrico causó serias afectaciones en la red de salud del departamento. El Hospital Universitario del Valle tuvo que evacuar pacientes hacia zonas externas, donde se instalaron carpas para garantizar la atención. En el lugar, bomberos, Defensa Civil y el Ejército coordinaron el rescate de pacientes graves que habían quedado aislados tras el colapso de escombros.

Asimismo, la gobernadora reportó daños severos y colapsos en la infraestructura de los hospitales de El Águila y Roldanillo. Esta situación ha dificultado el traslado e ingreso de nuevos pacientes de alta complejidad en el departamento.



Red vial colapsada y cierre en la vía a Buenaventura

La infraestructura vial del departamento registra graves bloqueos. La conexión terrestre entre Cali y Buenaventura se encuentra suspendida debido a cerca de 20 derrumbes en el corredor. Ante el aislamiento, las autoridades activaron un puente aéreo con avionetas para enviar medicamentos, carpas y suministros hacia Buenaventura.

Cómo saber si las grietas tras un sismo son peligrosas o no Foto: Blu Radio

En el norte del Valle del Cauca se registran puentes colapsados y vías totalmente bloqueadas en los límites con el Eje Cafetero, donde ya se desplegó maquinaria amarilla para despejar las carreteras.



Decretan calamidad pública y habilitan puntos de acopio

Ante la destrucción de viviendas en múltiples municipios, la Gobernación del Valle del Cauca oficializó la declaratoria de calamidad pública para agilizar recursos y atender a miles de damnificados ubicados temporalmente en coliseos y canchas cubiertas.



Las autoridades habilitaron dos puntos principales para la recepción de ayudas humanitarias como frazadas, colchonetas, carpas, kits de alimentos, kits de cocina y elementos de aseo:



En el Valle del Cauca: sede de la Antigua Licorera.

En Bogotá: instalaciones de la Casa del Valle.

A nivel nacional, el presidente Abelardo De La Espriella reportó un saldo preliminar de 111 personas fallecidas y 87 heridas en el país, por lo que el Gobierno nacional decretó el desastre nacional tras el sismo de magnitud 7,4.