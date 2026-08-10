En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Desastre nacional
Terremoto en Colombia
Gobierno Abelardo De La Espriella
Abatido alias ‘El Ruso’

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Terremoto en Colombia: 66 fallecidos y 556 heridos en Valle del Cauca

Terremoto en Colombia: 66 fallecidos y 556 heridos en Valle del Cauca

La gobernadora Dilian Francisca Toro decretó la calamidad pública para atender la emergencia en los municipios y la capital del departamento.

Terremoto en Cali
Cali es una de las ciudades más afectadas por el terremoto en Colombia
Foto de: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de ago, 2026

Un balance preliminar de 66 personas fallecidas y 556 heridos dejan los efectos del sismo en Cali y el departamento del Valle del Cauca. La cifra fue confirmada por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, en entrevista con Blu Radio, quien detalló la magnitud de las afectaciones en la infraestructura hospitalaria, vial y de vivienda.

De acuerdo con el reporte oficial entregado por la mandataria departamental, la consolidación de víctimas fatales se distribuye en 38 fallecidos en municipios del departamento (sin incluir la capital), 25 en Cali y tres personas más que murieron cerca de los túneles de acceso a Buenaventura.

Daños en la red hospitalaria y evacuaciones de emergencia

El movimiento telúrico causó serias afectaciones en la red de salud del departamento. El Hospital Universitario del Valle tuvo que evacuar pacientes hacia zonas externas, donde se instalaron carpas para garantizar la atención. En el lugar, bomberos, Defensa Civil y el Ejército coordinaron el rescate de pacientes graves que habían quedado aislados tras el colapso de escombros.

Últimas noticias

Eder critica discurso de Petro y pide proteger relaciones con Estados Unidos
Pacífico

Toque de queda y militarización en Cali tras el fuerte sismo: alcalde Alejandro Éder anuncia medidas

Festival Petronio Álvarez
Pacífico

¿Se suspende el Festival Petronio Álvarez tras fuerte terremoto? Esto es lo que se sabe

Asimismo, la gobernadora reportó daños severos y colapsos en la infraestructura de los hospitales de El Águila y Roldanillo. Esta situación ha dificultado el traslado e ingreso de nuevos pacientes de alta complejidad en el departamento.

Red vial colapsada y cierre en la vía a Buenaventura

La infraestructura vial del departamento registra graves bloqueos. La conexión terrestre entre Cali y Buenaventura se encuentra suspendida debido a cerca de 20 derrumbes en el corredor. Ante el aislamiento, las autoridades activaron un puente aéreo con avionetas para enviar medicamentos, carpas y suministros hacia Buenaventura.

Cómo saber si las grietas tras un sismo son peligrosas o no
Cómo saber si las grietas tras un sismo son peligrosas o no
Foto: Blu Radio

En el norte del Valle del Cauca se registran puentes colapsados y vías totalmente bloqueadas en los límites con el Eje Cafetero, donde ya se desplegó maquinaria amarilla para despejar las carreteras.

Decretan calamidad pública y habilitan puntos de acopio

Ante la destrucción de viviendas en múltiples municipios, la Gobernación del Valle del Cauca oficializó la declaratoria de calamidad pública para agilizar recursos y atender a miles de damnificados ubicados temporalmente en coliseos y canchas cubiertas.

Las autoridades habilitaron dos puntos principales para la recepción de ayudas humanitarias como frazadas, colchonetas, carpas, kits de alimentos, kits de cocina y elementos de aseo:

  • En el Valle del Cauca: sede de la Antigua Licorera.
  • En Bogotá: instalaciones de la Casa del Valle.

A nivel nacional, el presidente Abelardo De La Espriella reportó un saldo preliminar de 111 personas fallecidas y 87 heridas en el país, por lo que el Gobierno nacional decretó el desastre nacional tras el sismo de magnitud 7,4.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Terremotos

Valle del Cauca

Dilian Francisca Toro

Publicidad

Publicidad

Publicidad