Buque Hospital Benkos Biohó quedó en medio de hostigamiento armado en aguas del Pacífico

Momentos de tensión se vivieron en aguas del Chocó, luego de que el Buque Hospital Benkos Biohó, que desarrolla jornadas de atención médica para comunidades del Pacífico colombiano, quedara en medio del fuego cruzado durante un hostigamiento armado contra tropas de la Infantería de Marina.

Los hechos ocurrieron en cercanías al sector de Palestina, aproximadamente a cinco horas de Buenaventura, donde unidades militares adelantaban operaciones cuando fueron atacadas por integrantes de grupos armados.

En medio de la confrontación se encontraba la embarcación humanitaria, que realizaba su recorrido por esta zona del litoral Pacífico llevando servicios de salud a poblaciones de difícil acceso.

Tras lo ocurrido, el Hospital Luis Ablanque de la Plata, entidad encargada del Buque Hospital, emitió un pronunciamiento en el que rechazó los hechos y pidió respeto por la misión médica.



“Como entidad a cargo del Barco Hospital damos a conocer esta preocupante situación a los entes competentes y a la comunidad en general. Reiteramos nuestro rechazo a este y todos los actos que pongan en riesgo la integridad de la población y de la tripulación que prestan el servicio de salud en este espacio”, dice el comunicado.

Desde la Secretaría de Salud del departamento del Valle del Cauca también expresaron su rechazo, al considerar que estas acciones ponen en riesgo la integridad del personal sanitario y de quienes hacen parte de la misión que recorre diferentes municipios y corregimientos del Pacífico colombiano.

"En la guerra y alrededor de la guerra hay derechos humanitarios que se han organizado para que, en medio de los conflictos, la misión médica que presta servicios de salud y que salva la vida de la gente sea respetada. Esto es una actitud que no tiene precedente, pues meter un buque en medio de una guerra es atentar contra la vida del recurso humano y contra la vida de las personas que son atendidas. Rechazamos de plano actitudes como estas", manifestó María Cristina Lesmes.

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La situación encendió las alarmas entre las autoridades, que exigen respeto por las misiones médicas y humanitarias que operan en zonas afectadas por el conflicto armado en Buenaventura y todo el Pacífico colombiano.

El Buque Hospital Benkos Biohó es el primer hospital flotante de Colombia, el cual entró en operación tras una inversión del Gobierno Nacional de $87.000 millones de pesos.

