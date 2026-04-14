Bloqueos afectan misión médica de Barrancabermeja: Secretaría de Salud

La crítica situación de orden público producto de los bloqueos en las vías de acceso a Barrancabermeja está afectando gravemente la prestación de servicios de salud, con dificultades en el traslado de pacientes, medicamentos e insumos médicos esenciales.

Así lo advirtió el secretario de Salud del distrito, Andrés Manosalva, quien denunció que, pese a la identificación de la misión médica, en varios puntos de bloqueo se presentan obstáculos para el paso de ambulancias y de suministros vitales.

“Desde finales de la semana pasada empezamos a recibir reportes de prestadores de salud a quienes no les estaban dejando ingresar insumos, incluso para pacientes con tratamientos oncológicos que requieren atención diaria”, explicó el funcionario.

La situación se ha agravado con el paso de los días. Según Manosalva, actualmente el distrito enfrenta un bajo abastecimiento de oxígeno, niveles mínimos en bancos de sangre y dificultades para el transporte de medicamentos que requieren cadena de frío. A esto se suma la falta de recolección de residuos hospitalarios, lo que representa un riesgo sanitario adicional.



Uno de los hechos más preocupantes denunciados por la Secretaría de Salud es la falta de respeto hacia las ambulancias. De acuerdo con el reporte, algunas personas en los bloqueos han llegado a ingresar a los vehículos, revisar historias clínicas e incluso cuestionar la veracidad de los pacientes transportados. “La historia clínica es un documento de absoluta reserva. Estas situaciones son inaceptables”, enfatizó el secretario.

También se ha evidenciado que ambulancias que trasladan pacientes hacia Bucaramanga no pueden retornar a Barrancabermeja, lo que limita la disponibilidad de estos vehículos en el distrito y afecta la capacidad de respuesta ante emergencias.

Ante este panorama, el funcionario reiteró que la misión médica no solo implica el transporte de pacientes, sino todo el sistema que garantiza la atención en salud, incluyendo oxígeno, sangre, medicamentos, insumos quirúrgicos y la disposición de residuos hospitalarios.

Publicidad

Frente a la emergencia, la Alcaldía de Barrancabermeja adoptó una serie de medidas urgentes para mitigar el impacto de los bloqueos. Entre ellas se encuentra la entrega de tarjetas de identificación de misión médica a las IPS, la creación de un canal de comunicación para facilitar el intercambio de insumos entre prestadores, y el desplazamiento de funcionarios a los puntos de bloqueo para mediar y explicar la importancia del corredor humanitario.

Asimismo, se estableció un sistema de referencia que busca garantizar la movilidad de las misiones médicas que entran y salen del distrito.

“Hemos recogido todas estas necesidades y las llevaremos a la mesa de diálogo en el departamento. El mensaje es claro: el corredor humanitario debe ser respetado, porque de él depende la vida y la salud de los barranqueños”, concluyó Manosalva.

Publicidad

Las autoridades hicieron un llamado urgente a los actores del paro para que se garantice el libre tránsito de la misión médica y se evite una crisis mayor en el sistema de salud del puerto petrolero.