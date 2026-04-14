Gobierno y campesinos logran principio de acuerdo para revisar avalúo catastral en Santander

Representantes del Gobierno nacional y campesinos que protestaban en Lebrija, lograron en la mañana de este martes un principio de acuerdo para revisar el avalúo catastral en Santander. El paro no se levanta aún hasta que lleguen a soluciones tras reunión con funcionarios del IGAC y el ministro del Interior, Armando Benedetti, esta tarde en Bucaramanga.



¿Qué acuerdos alcanzaron por avalúo catastral en Santander?

"Una resolución autoriza a directores regionales del IGAC para hacer ajustes necesarios donde haya incrementos desmesurados. Ayer, discutiendo con todos los voceros, hicimos un ejercicio para revisar las zonas y se encontró que se debe reducir en algunos puntos. Se presentó un borrador y eso es satisfactorio para los campesinos. Eso se va a hacer con todos los municipios de Santander que tengas problemas", señaló en Mañanas Blu, con Néstor Morales, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz.

"El avalúo llevaba 20 años sin actualizarse, pero hay unas zonas áridas, sin agua y no hay carretera, eso baja el avalúo de los predios. Eso dejó satisfechos a líderes y campesino, que están regresando a Bucaramanga para socializar", añadió el mandatario, explicando que el aumento mínimo del avalúo catastral debe ser 60 % del valor total, mientras que el máximo debe ser, añadió, el avalúo catastral completo, es decir, el 100 %.

"Faltó revisar algunos casos particulares, donde no tienen agua ni vías de acceso y son terrenos con algún problema de deslizamientos", continuó el gobernador, que reveló también que se tendrá, durante los ajustes, dos voceros por municipio.

"Un predio vale 200 millones, pasó a 2.000, se hizo la revisión y queda aproximadamente en 700-800 millones, lo que realmente valdría en el mercado", ejemplificó Díaz, quien dijo haber estado "juicioso solucionando el problema" para "poder llegar a feliz término".



Por su parte, el director del IGAC, Gustavo Adolfo Marulanda, ratificó la disposición de la entidad para realizar una revisión integral en los municipios, tal como ya se ha hecho en localidades como Palmas del Socorro, Barichara, San Gil y Concepción en Santander.

El funcionario explicó que se analizarán casos excepcionales donde sea necesario ajustar los avalúos, así como revisar la correcta liquidación del impuesto predial, con el fin de garantizar criterios de gradualidad y progresividad en su cobro.

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Además, reiteró que el IGAC Nacional expidió una resolución que autoriza a sus direcciones territoriales a instalar mesas de trabajo y realizar los ajustes necesarios directamente en las regiones, con acompañamiento del nivel central para agilizar las soluciones.



¿Qué dice el Gobierno sobre avalúo catastral en Santander?

Por su parte, a través de su cuenta de X, el ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló que viajará a la capital de Santander para reunirse "con varios alcaldes y buscar soluciones para levantar el paro". Adelantó, además, que allí revisarán "algunos casos puntuales en zonas y municipios y mediar para que todo se solucione hoy en Santander, Boyacá, Cundinamarca y Putumayo".