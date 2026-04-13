Pérdidas en suministro de gas en Norte de Santander superan los $381 millones por bloqueos: ANDI

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) manifestó su preocupación por el impacto que están generando los bloqueos viales en Santander y Norte de Santander, al advertir que esta situación ya está afectando de manera directa la operación del comercio, la movilidad y la estabilidad del sector productivo en la región.

Uno de los puntos más críticos se registra en el corredor entre Cúcuta y Bucaramanga, donde diariamente se movilizan mercancías por un valor cercano a los $120.000 millones. Este eje es considerado clave para el abastecimiento y la competitividad regional, por lo que cualquier interrupción tiene efectos inmediatos en la economía.

En el sector logístico e industrial, la Zona Franca Santander ya reporta una caída de $3.800 millones en el valor FOB, reflejada en sus sistemas de inventarios, lo que evidencia una reducción en la actividad exportadora y en la salida de mercancías.

La conectividad también se ha visto fuertemente afectada. El aeropuerto de Bucaramanga presenta una disminución del 44 % en el flujo de pasajeros, con más de 12.000 usuarios impactados y la cancelación de 120 vuelos. A esto se suma la suspensión del transporte intermunicipal, que afecta a más de 100.000 pasajeros diarios y limita el acceso a servicios de salud especializada. En el sistema hospitalario, los costos de emergencia han aumentado un 30 % y se presentan dificultades en el suministro de insumos médicos.



El impacto se extiende a la seguridad alimentaria. El sector cárnico reporta pérdidas por $2.800 millones, mientras que se han dejado de movilizar entre $6.000 y $7.000 millones en alimentos de primera necesidad. Además, se han perdido cerca de $800 millones en frutas y verduras, y otros $400 millones están en riesgo por tratarse de productos perecederos.

En la agroindustria, la situación es igualmente crítica, con 32 vehículos cargados de aceite de palma bloqueados, lo que representa pérdidas cercanas a $12.000 millones. El transporte de carga también está paralizado, con alrededor de 800 camiones detenidos diariamente y sobrecostos que superan los $5.000 millones por jornada.

Finalmente, el gremio advirtió que esta crisis ya comienza a reflejarse en el empleo, mientras empresas evalúan ajustes en sus nóminas para enfrentar la reducción de operaciones. Además, se registran pérdidas superiores a $381 millones en el suministro de gas natural en Norte de Santander y afectaciones en el sector avícola, donde aves recién nacidas y huevos fértiles permanecen atrapados en las vías, lo que eleva la alerta por el impacto económico y social en la región.