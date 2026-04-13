Asocapitales calcula en 120.000 millones de pesos diarios las pérdidas por bloqueos en Santander

La persistencia de bloqueos en el departamento de Santander ha generado una grave crisis de movilidad que afecta el acceso al Aeropuerto Internacional Palonegro y mantiene prácticamente aislada a la región por vía terrestre. Ante esta situación, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) hizo un llamado al Gobierno nacional y a los actores involucrados para encontrar una solución inmediata.

La preocupación se deriva en que destacan que la situación se intensificó en el peaje de Lebrija, uno de los corredores viales más estratégicos del nororiente del país. Este punto es clave para la conexión entre Bucaramanga, su aeropuerto, el Magdalena Medio y otros ejes logísticos fundamentales.

Alcaldes integrantes de Asocapitales 2026 X: @Asocapitales

Como resultado de los bloqueos, Bucaramanga enfrenta una afectación directa en su conectividad, su dinámica económica y la movilidad de pasajeros.

La terminal de transporte reportó una caída cercana al 90 % en su operación. Entre el 9 y el 12 de abril, apenas se despacharon 595 vehículos y se movilizaron 6.990 pasajeros, cifras que en condiciones normales corresponden a un solo día.



Además, actualmente no hay paso hacia corredores estratégicos como Bogotá, la Costa Caribe, Barrancabermeja ni Norte de Santander, lo que ha paralizado los trayectos de media y larga distancia. En la práctica, el departamento se encuentra incomunicado por carretera.

El gremio advierte que la crisis también impacta el transporte aéreo. Las dificultades de acceso al Aeropuerto Internacional Palonegro han provocado la cancelación de cerca de 60 vuelos y afectado a más de 7.500 pasajeros, debilitando la conectividad aérea de la región.

En términos económicos, los gremios estiman pérdidas cercanas a los 120.000 millones de pesos diarios, con impactos directos en sectores como el comercio, el turismo y los servicios.

Publicidad

Uno de los sectores más golpeados es el avícola. Según reportes, 57 millones de aves están en riesgo y al menos 1.200 granjas presentan desabastecimiento debido a las dificultades para transportar alimentos, insumos y agua.

Blu Radio. Bloqueo vía aeropuerto paro campesino //Foto: Blu Radio

Advierte sobre las consecuencias

Desde Asocapitales se reiteró el reconocimiento al derecho a la protesta pacífica, pero se advirtió que la prolongación de los bloqueos está generando efectos desproporcionados sobre la ciudadanía y la economía regional.

“La conectividad no puede convertirse en una variable de negociación. Bucaramanga y Santander requieren soluciones urgentes que permitan restablecer la movilidad y garantizar el funcionamiento básico del territorio”, afirmó Andrés Santamaría, director ejecutivo de la organización.

Publicidad

La Asociación subrayó que garantizar la movilidad, el acceso a servicios y la conectividad de las ciudades capitales es fundamental para la estabilidad económica, social e institucional del país.