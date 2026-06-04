Hay nuevo festivo en Colombia: Gobierno sancionó la ley que declara Día de la Virgen de Chiquinquirá

Los colombianos tendrán un nuevo día festivo en el calendario nacional. El Gobierno sancionó la ley que declara el 9 de julio como Fiesta Nacional de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia, una decisión que tendrá efectos inmediatos este año.

De acuerdo con el texto de la norma, el 9 de julio será una celebración de carácter nacional y de obligatorio cumplimiento en todo el territorio colombiano. Además, la ley establece que los trabajadores de los sectores público y privado tendrán derecho al descanso remunerado correspondiente.

Sin embargo, como la fecha cae entre semana, la legislación colombiana permite trasladar algunos festivos al lunes siguiente. Por esa razón, en 2026 el descanso se disfrutará el lunes 13 de julio, convirtiéndose en un nuevo puente festivo para el país.

La disposición quedó consignada en el artículo 6 de la ley, que señala: “Declárase el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que se conmemora el 9 de julio de cada año, como día festivo de carácter nacional, de obligatorio cumplimiento en todo el territorio de la República de Colombia”. La iniciativa también busca rendir homenaje al municipio de Chiquinquirá, Boyacá, al cumplirse 440 años del denominado milagro de la renovación de la imagen de la Virgen, ocurrido el 26 de diciembre de 1586. Asimismo, reconoce la importancia histórica, cultural, religiosa y turística de la ciudad, considerada uno de los principales centros de peregrinación católica del país.



Además de la creación del nuevo festivo, la ley contempla medidas para promover obras de infraestructura, conservación del patrimonio cultural y estrategias de difusión sobre la historia y relevancia de Chiquinquirá.

Con esta decisión, Colombia suma un nuevo día de descanso oficial a su ya amplio calendario de festivos, 19 en total.

¿Cuándo será el nuevo festivo?

Fecha religiosa : 9 de julio de cada año.

: 9 de julio de cada año. Descanso remunerado en 2026: lunes 13 de julio.

lunes 13 de julio. Motivo: Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia.

La entrada en vigor de la ley se produjo tras su sanción presidencial, por lo que el nuevo festivo comenzará a aplicarse desde este año.