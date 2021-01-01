Colombia goza de ser uno de los países con más festivos en el mundo. De hecho, hace poco se sumó uno nuevo, mismo que celebra el día de la Virgen de Chiquinquirá, lo que permite impulsar en mayor medida el turismo en el país.Ahora los ciudadanos podrán contar con un fin de semana largo en octubre, lo que brindará a trabajadores, estudiantes y familias la posibilidad de planear un descanso más extenso.El festivo se debe a la conmemoración del Día de la Raza, también llamado Día de la Diversidad Étnica y Cultural en Colombia. Sin embargo, el día será trasladado al 12 de octubre debido a la Ley 51 de 1983, mejor conocida como Ley Emiliani.¿Por qué el 12 de octubre será festivo?La celebración se conmemora originalmente el 12 de octubre y, según lo establecido por la Ley Emiliani, determinadas fechas se pueden trasladar al siguiente lunes cuando no coinciden con ese día de la semana.La medida permite organizar el calendario de descansos y generar los conocidos puentes festivos. En este caso, el descanso quedará conformado por:Sábado 10 de octubre.Domingo 11 de octubre.Lunes 12 de octubre.Además del descanso para gran parte de los colombianos, estas fechas normalmente suelen ser muy movidas en el sector de turismo, transporte y comercio, debido a viajes y actividades que muchos suelen realizar durante los fines de semana largos.¿Quiénes descansan durante el festivo de octubre?El descanso aplica para la mayoría de los trabajadores con contrato laboral formal que habitualmente tienen libres los días festivos establecidos por la legislación colombiana.Las instituciones educativas públicas y privadas también suelen suspender sus actividades académicas durante estas jornadas. Por su parte, las entidades públicas pueden modificar sus horarios de atención de acuerdo con la programación correspondiente.Sin embargo, no todos los sectores detienen sus actividades. Servicios esenciales como salud, seguridad y transporte, además de hoteles, restaurantes y algunos comercios, pueden continuar funcionando.¿Cómo se paga el festivo trabajado en Colombia?Si bien muchos colombianos van a descansar durante ese fin de semana, algunos tendrán que trabajarlo. Sin embargo, ellos tienen derecho a la remuneración correspondiente por la legislación laboral. El trabajo realizado durante estas jornadas genera un recargo adicional sobre el valor ordinario del día.Además, si cumple horas extras, estas también deben ser liquidadas con los porcentajes adicionales que correspondan de acuerdo con el horario y las condiciones del trabajo realizado.Después del puente de octubre, todavía quedarán otras fechas de descanso durante 2026:Lunes 2 de noviembre: Todos los Santos.Lunes 16 de noviembre: Independencia de Cartagena.Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.Viernes 25 de diciembre: Navidad.