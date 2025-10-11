En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Nobel de Paz a María Corna Machado
Carlos Barbosa
Dina Boluarte
Acuerdo entre Israel y Hamás

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Más de 140 mil vehículos transitarán por el Atlántico este puente festivo

Más de 140 mil vehículos transitarán por el Atlántico este puente festivo

La Policía de Tránsito y Transporte acompañará a los viajeros en siete áreas de prevención ubicadas en vías nacionales del departamento.

Habrá operación especial de la Policía de Tránsito para el puente festivo
Tránsito en Bogotá
X: @TransitoBta
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de oct, 2025

Buscando garantizar la seguridad de los usuarios viales durante este puente festivo, en el departamento del Atlántico la Policía de Tránsito y Transporte dispuso de siete áreas de prevención ubicadas estratégicamente en las vías nacionales de este departamento.

En ese sentido, la institución informó que más de 60 policías se encargarán de realizar actividades de prevención y control para evitar accidentes. Así lo detalló la capitana Lizbeth Herrera, jefe seccional de Tránsito y Transporte en el Atlántico.

"En el marco del plan Éxodo, la Seccional de Tránsito y Transporte implementará un dispositivo de seguridad en los principales ejes viales del departamento. Contaremos con siete áreas de prevención para orientar a los viajeros, prevenir la siniestralidad y garantizar una movilidad segura. Se espera el ingreso de más de 140 mil vehículos, por lo que invitamos a todos los conductores y pasajeros a respetar las normas de tránsito, evitar el exceso de velocidad y mantener la prudencia en todo momento".

De acuerdo con la oficial, los agentes contarán con sensores de alcoholemia para detectar a conductores en estado de alicoramiento.

También recalcó la capitana que en el Atlántico las carreteras se encuentran en buen estado y solo existen restricciones para los vehículos de carga por la vía Oriental y la Vía al Mar. Estas restricciones aplican a partir de este sábado desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y el lunes festivo desde las 10 a.m. hasta las 11 de la noche.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Policía de Tránsito

Días Festivos Colombia

Atlántico

Publicidad

Publicidad

Publicidad