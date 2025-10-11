Más de 140 mil vehículos transitarán por el Atlántico este puente festivo

Buscando garantizar la seguridad de los usuarios viales durante este puente festivo, en el departamento del Atlántico la Policía de Tránsito y Transporte dispuso de siete áreas de prevención ubicadas estratégicamente en las vías nacionales de este departamento.

En ese sentido, la institución informó que más de 60 policías se encargarán de realizar actividades de prevención y control para evitar accidentes. Así lo detalló la capitana Lizbeth Herrera, jefe seccional de Tránsito y Transporte en el Atlántico.

"En el marco del plan Éxodo, la Seccional de Tránsito y Transporte implementará un dispositivo de seguridad en los principales ejes viales del departamento. Contaremos con siete áreas de prevención para orientar a los viajeros, prevenir la siniestralidad y garantizar una movilidad segura. Se espera el ingreso de más de 140 mil vehículos, por lo que invitamos a todos los conductores y pasajeros a respetar las normas de tránsito, evitar el exceso de velocidad y mantener la prudencia en todo momento".

De acuerdo con la oficial, los agentes contarán con sensores de alcoholemia para detectar a conductores en estado de alicoramiento.



También recalcó la capitana que en el Atlántico las carreteras se encuentran en buen estado y solo existen restricciones para los vehículos de carga por la vía Oriental y la Vía al Mar. Estas restricciones aplican a partir de este sábado desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y el lunes festivo desde las 10 a.m. hasta las 11 de la noche.