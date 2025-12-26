Calendario 2026: estas son las fechas de todos los días festivos en Colombia

Comienza un nuevo año en Colombia y llegan 365 días llenos de nuevas experiencias para millones de personas en el país. Sin embargo, los días festivos del calendario 2026 serán clave para planificar viajes, disfrutar experiencias o incluso organizar las jornadas laborales.



Listado completo de días festivos en Colombia en 2026

Jueves 1 de enero : Año nuevo.

: Año nuevo. Lunes 12 de enero: Día de los Reyes Magos.

Día de los Reyes Magos. Lunes 23 de marzo : Día de San José.

: Día de San José. Jueves 2 de abril: J ueves Santo.

ueves Santo. Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes Santo. Viernes 1 de mayo : Día del Trabajo.

: Día del Trabajo. Lunes 18 de mayo: Ascensión del Señor.

Ascensión del Señor. Lunes 8 de juni o: Corpus Christi.

o: Corpus Christi. Lunes 15 de junio : Sagrado Corazón de Jesús.

: Sagrado Corazón de Jesús. Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

San Pedro y San Pablo. Lunes 20 de julio: Día de la Independencia.

Día de la Independencia. Viernes 7 de agosto: Batalla de Boyacá.

Batalla de Boyacá. Lunes 17 de agosto : Asunción de la Virgen.

: Asunción de la Virgen. Lunes 12 de octubre: Día de la Raza.

Día de la Raza. Lunes 2 de noviembre: Todos los Santos.

Todos los Santos. Lunes 16 de noviembre: Independencia de Cartagena.

Independencia de Cartagena. Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Inmaculada Concepción. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Calendario 2026 en Colombia: estos son todos los días festivos del año y fechas más importantes Foto: ImageFx

¿Cuántos días festivos tendrá Colombia en 2026?

En total, Colombia tendrá 18 días festivos en 2026, distribuidos a lo largo del año y con varias oportunidades para disfrutar puentes festivos, ya que algunos caerán en lunes y otros en viernes.

En comparación con 2025, el calendario 2026 contará con seis festivos más, debido a que en el año anterior varios días de descanso coincidieron con fines de semana, lo que redujo las jornadas libres efectivas para los trabajadores.

Asimismo, el mes con más festivos será junio con cuatro consecutivos y habrá cuatro puentes en el mismo plazo. Siendo perfecto para viajes en la temporada de vacaciones.



Calendario de festivos 2026 en Colombia, mes a mes

Enero

Jueves 1: Año Nuevo

Lunes 12: Día de los Reyes Magos

Marzo

Lunes 23: Día de San José

Abril

Jueves 2: Jueves Santo

Viernes 3: Viernes Santo

Mayo

Viernes 1: Día del Trabajo

Junio

Lunes 1: Ascensión del Señor

Lunes 22: Corpus Christi

Lunes 29: Sagrado Corazón de Jesús

Julio

Lunes 20: Día de la Independencia

Agosto

Viernes 7: Batalla de Boyacá

Lunes 17: Asunción de la Virgen

Octubre

Lunes 12: Día de la Raza

Noviembre

Lunes 2: Día de Todos los Santos

Lunes 16: Independencia de Cartagena

Diciembre

Martes 8: Inmaculada Concepción

Viernes 25: Navidad

Calendario 2026 en Colombia: estos son todos los días festivos del año y fechas más importantes

¿Pagarán más en Colombia los días festivos en este 2026?

Sí. En 2026, los días festivos en Colombia podrán pagarse mejor, especialmente para los trabajadores que cumplan turnos en horario nocturno, debido a los ajustes introducidos por la reforma laboral, que comenzó a aplicarse desde el 26 de diciembre.

En ese contexto, y en comparación con 2025, los festivos del calendario 2026 representarán una mejor remuneración para algunos trabajadores, ya que varios recargos y condiciones laborales fueron actualizados, beneficiando principalmente a quienes laboran en jornadas especiales o en días de descanso obligatorio.