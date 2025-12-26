Calendario 2026: estas son las fechas de todos los días festivos en Colombia

Comienza un nuevo año en Colombia y llegan 365 días llenos de nuevas experiencias para millones de personas en el país. Sin embargo, los días festivos del calendario 2026 serán clave para planificar viajes, disfrutar experiencias o incluso organizar las jornadas laborales.
Listado completo de días festivos en Colombia en 2026
Jueves 1 de enero: Año nuevo.
Lunes 12 de enero: Día de los Reyes Magos.
Lunes 23 de marzo: Día de San José.
Jueves 2 de abril: Jueves Santo.
Viernes 3 de abril: Viernes Santo.
Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.
Lunes 18 de mayo: Ascensión del Señor.
Lunes 8 de junio: Corpus Christi.
Lunes 15 de junio: Sagrado Corazón de Jesús.
Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.
Lunes 20 de julio: Día de la Independencia.
Viernes 7 de agosto: Batalla de Boyacá.
Lunes 17 de agosto: Asunción de la Virgen.
Lunes 12 de octubre: Día de la Raza.
Lunes 2 de noviembre: Todos los Santos.
Lunes 16 de noviembre: Independencia de Cartagena.
Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
Viernes 25 de diciembre: Navidad.
¿Cuántos días festivos tendrá Colombia en 2026?
En total, Colombia tendrá 18 días festivos en 2026, distribuidos a lo largo del año y con varias oportunidades para disfrutar puentes festivos, ya que algunos caerán en lunes y otros en viernes.
En comparación con 2025, el calendario 2026 contará con seis festivos más, debido a que en el año anterior varios días de descanso coincidieron con fines de semana, lo que redujo las jornadas libres efectivas para los trabajadores.
Asimismo, el mes con más festivos será junio con cuatro consecutivos y habrá cuatro puentes en el mismo plazo. Siendo perfecto para viajes en la temporada de vacaciones.
Calendario de festivos 2026 en Colombia, mes a mes
Enero
Jueves 1: Año Nuevo
Lunes 12: Día de los Reyes Magos
Marzo
Lunes 23: Día de San José
Abril
Jueves 2: Jueves Santo
Viernes 3: Viernes Santo
Mayo
Viernes 1: Día del Trabajo
Junio
Lunes 1: Ascensión del Señor
Lunes 22: Corpus Christi
Lunes 29: Sagrado Corazón de Jesús
Julio
Lunes 20: Día de la Independencia
Agosto
Viernes 7: Batalla de Boyacá
Lunes 17: Asunción de la Virgen
Octubre
Lunes 12: Día de la Raza
Noviembre
Lunes 2: Día de Todos los Santos
Lunes 16: Independencia de Cartagena
Diciembre
Martes 8: Inmaculada Concepción
Viernes 25: Navidad
¿Pagarán más en Colombia los días festivos en este 2026?
Sí. En 2026, los días festivos en Colombia podrán pagarse mejor, especialmente para los trabajadores que cumplan turnos en horario nocturno, debido a los ajustes introducidos por la reforma laboral, que comenzó a aplicarse desde el 26 de diciembre.
En ese contexto, y en comparación con 2025, los festivos del calendario 2026 representarán una mejor remuneración para algunos trabajadores, ya que varios recargos y condiciones laborales fueron actualizados, beneficiando principalmente a quienes laboran en jornadas especiales o en días de descanso obligatorio.