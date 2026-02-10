En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencias por lluvias
Accidente en La Línea
Asamblea Constituyente
Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / María Camila Osorio avanza en WTA 1000 de Doha tras abandono de Raducanu

María Camila Osorio avanza en WTA 1000 de Doha tras abandono de Raducanu

La tenista de Cúcuta, de 24 años, única representante sudamericana que permanece en liza en el torneo, se enfrentará en segunda ronda con la checa Katerina Siniakova (44ª).

Publicidad

Publicidad

Publicidad