Hospital U. de Santander, en ranking de hospitales académicos más prestigiosos del mundo

El Hospital Universitario de Santander (HUS) fue incluido en el Brand Finance Global Top 250 Hospitals 2026, un ranking internacional que reconoce a los hospitales académicos más prestigiosos del mundo, destacando su impacto en la atención al paciente, la investigación y la formación médica.

Este importante reconocimiento ubica al HUS dentro del selecto grupo de los 250 hospitales más relevantes a nivel global, gracias a criterios como la reputación institucional, la calidad en los servicios de salud, la innovación y la excelencia académica.

🌍Estamos en el Top 250 de los mejores hospitales del mundo🌍

La ESE Hospital Universitario de Santander fue incluido en el Brand Finance Global Top 250 Hospitals 2026, ranking que reconoce a los hospitales académicos más prestigiosos a nivel global.

Este reconocimiento destaca… pic.twitter.com/kDfhlxG2Is — Hospital Universitario de Santander (@HUSantander) February 10, 2026

Desde la institución resaltaron que este logro es resultado del trabajo articulado de su talento humano y del fortalecimiento continuo de los procesos clínicos, científicos y educativos, que hoy permiten al hospital proyectarse no solo a nivel nacional, sino también internacional.



La inclusión en este ranking representa un hito para el sistema de salud de Santander y del país, al consolidar al Hospital Universitario de Santander como un referente en atención especializada, investigación médica y formación de profesionales de la salud, con estándares comparables a los de los principales centros hospitalarios del mundo.

