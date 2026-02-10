En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Hidroeléctrica Urrá
Emergencias por lluvias en Córdoba
Juan Pablo Guanipa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Hospital U. de Santander, en ranking de hospitales académicos más prestigiosos del mundo

Hospital U. de Santander, en ranking de hospitales académicos más prestigiosos del mundo

La inclusión en este ranking representa un hito para el sistema de salud, al consolidar al Hospital U. de Santander como un referente en investigación médica y formación de profesionales de la salud.

Publicidad

Publicidad

Publicidad