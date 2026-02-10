De la Espriella desmiente a Petro sobre cercanía con esposo de fiscal general: “No lo conozco”

El abogado y precandidato presidencial Abelardo De la Espriella desmintió en Blu Radio cualquier relación con Germán Marroquín Grillo, esposo de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, luego de que el presidente Gustavo Petro sugiriera públicamente la existencia de una supuesta alianza entre ellos.

“No sé quién es Germán Marroquín Grillo, no lo conozco. Si me lo encuentro en la calle, no sé quién es”, afirmó De la Espriella en un mensaje enviado a Blu Radio. También aseguró que no conoce ni se ha reunido con la fiscal general.

La controversia se originó tras un mensaje publicado a las 8:39 p. m. por el movimiento Colombia Humana en la red social X, en el que se habló de una denuncia anónima que advertía sobre presuntos vínculos entre “altas esferas de la Fiscalía” y el abogado De la Espriella. El trino pedía que se investigaran esos señalamientos y que se aclararan ante la opinión pública.

Horas después, durante un extenso consejo de ministros que se prolongó por más de tres horas, el presidente Petro retomó el tema en medio de una intervención sobre otros asuntos. Allí expresó su desconfianza hacia la Fiscalía y mencionó directamente a la fiscal y a su entorno, vinculando su discurso con la hipótesis de alianzas políticas. Estas fueron sus palabras completas, según la transmisión al aire: “Muy científicas, poco políticas. Entonces hubo un diálogo entre poder y ciencia, entre política y ciencia. Yo no tengo casi poder, me dan garrote cada vez que… del norte, del sur, de los politiqueros, de los magistrados, de la fiscal que hace alianzas con candidatos presidenciales, dicen ahora: ‘no, a ver cómo nos coge presos para que gane uno de los responsables de la represa Urrá’, para poner los nombres claros, pero no va a meter en política”.



Más adelante, cuando el consejo llevaba cerca de dos horas y 41 minutos, el mandatario volvió sobre el tema: “Ese desconocimiento de propietarios significa testaferrato, y, por tant,o una oportunidad, sí, con Fiscalía, pero ahora la fiscal dice que está ya precisamente el abogado de los testaferros. Pero que no sea cierto esa vaina, porque el tipo dijo que nos iba a destripar y comenzaron… Entonces nos toca ponernos también nosotros en emergencia… La fiscal está fijada con los abogados de los testaferros”.

En Blu Radio, los panelistas contextualizaron que Marroquín Grillo es un abogado y profesor universitario, además de conjuez de la Corte Suprema de Justicia, y recordaron referencias pasadas a su trayectoria profesional. Sin embargo, destacaron destacó que, según la versión directa de De la Espriella, no existe relación personal ni profesional entre él y el esposo de la fiscal.