Blu Radio  / Política  / De la Espriella desmiente a Petro sobre cercanía con esposo de fiscal general: “No lo conozco”

De la Espriella desmiente a Petro sobre cercanía con esposo de fiscal general: “No lo conozco”

El presidente Gustavo Petro retomó una denuncia anónima difundida por su movimiento político para sugerir que existirían posibles alianzas entre la fiscal general —a través de su esposo— y el abogado Abelardo De la Espriella

