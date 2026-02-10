Contratistas del Ministerio del Interior siguen sin recibir pago de diciembre

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Mientras muchos esperaban cerrar el 2025 con el sueldo en el bolsillo para los gastos y regalos de Navidad, decenas de contratistas del Ministerio del Interior terminaron el año sin recibir su pago de diciembre. A la fecha, la deuda sigue vigente y la inconformidad crece entre quienes aseguran haber trabajado todo el mes sin ver un solo peso consignado.
La falta de pago en plena temporada decembrina desató quejas y reclamaciones ante el área financiera de la entidad. Los afectados señalan que, pese a las reiteradas solicitudes, no han recibido una solución concreta, más allá de promesas de desembolso que no se han cumplido.
La responsabilidad de los pagos recae en la Secretaría General del Ministerio del Interior, a cargo de Nancy Patiño León. De acuerdo con la respuesta oficial entregada a los contratistas, el dinero correspondiente a diciembre sería girado entre finales de febrero y comienzos de marzo de 2026. La cartera argumenta que las demoras obedecen a retrasos del Ministerio de Hacienda en los desembolsos y a ajustes relacionados con la reserva presupuestal, es decir, los recursos que quedaron del año 2025.
Blu Radio también pudo establecer que esta situación no se limita a los contratistas. Existen facturas pendientes de pago del Ministerio del Interior por servicios prestados tanto por entidades públicas como privadas.