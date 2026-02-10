Tras la denuncia de hinchas, jugadores y directivos de los equipos de fútbol bogotanos por el estado de la gramilla del estadio El Campín, Sencia puso en marcha el protocolo de recuperación del césped que también se vio afectado por las constantes lluvias de Bogotá, y que además obligó a la Dimayor a tomar la decisión de no jugar tres fechas en ese escenario. Tal como lo había adelantado el director del IDRD, se harían inspecciones constantes para verificar su estado y así mismo permitir que se desarrollen los encuentros deportivos.

En respuesta a la petición del distrito de garantizar el buen estado del terreno, Sencia, concesionario a cargo, confirmó que en labores hechas a lo largo de la semana se implementó un mecanismo de aceleración de crecimiento de la grama natural.

Gramilla de El Campín estaría lista para el juego de Millonarios y Águilas Doradas Foto: suministrada

Así mismo, como medidas extraordinarias para evitar complicaciones por las lluvias que hay en Bogotá, y que pueden dañar el césped, se han utilizado equipos para descompactar el suelo en zonas húmedas, recambios de grama, micro recambios, fertilización y abonado para acelerar la germinación, colocación de lámparas de perforaciones técnicas para que el agua baje a la subbase y tubos de drenaje con mayor eficiencia.

Y es que por parte del distrito confirmaron que, previo al encuentro Millonarios versus Águilas Doradas, programado para la tarde del jueves 12 de febrero, se hará una inspección técnica para dar vía libre al juego que está programado para el miércoles 11 de febrero a las 6:30 pm. Entre tanto, medidas que aún se mantienen son la no realización de conciertos hasta el próximo 28 de febrero, como lo había anticipado el CEO de Sencia, Mauricio Hoyos.