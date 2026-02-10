En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Hidroeléctrica Urrá
Emergencias por lluvias en Córdoba
Juan Pablo Guanipa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Gramilla de El Campín estaría lista para el juego de Millonarios y Águilas Doradas

Gramilla de El Campín estaría lista para el juego de Millonarios y Águilas Doradas

Se adelantaron los trabajos de adecuación para que la gramilla del Estadio El Campín para dar vía al partido de este jueves entre Millonarios y Aguilas Doradas. El IDRD hará una inspección del terreno.

Publicidad

Publicidad

Publicidad