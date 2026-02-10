Camila Osorio da la sorpresa y avanza a octavos de final del Torneo WTA de Doha

La jornada del martes en el WTA 1000 de Doha estuvo cargada de sorpresas, incluyendo el nivel y juego de la colombiana María Camila Osorio en la ronda 32 de este torneo.

En medio de esa criba de favoritas, la colombiana María Camila Osorio (N.80 del mundo) también dio la sorpresa y se abrió paso hasta octavos de final tras derrotar a la checa Katerina Siniakova (44ª) por 6-2, 5-7, 6-3.

La cafetera disputará su tercer partido en la capital de Catar ante la letona Jelena Ostapenko (24ª).

Vale recordar que este martes se produjo la eliminación de cinco cabezas de serie en segunda ronda, entre ellas la favorita estadounidense Coco Gauff (4ª), la italiana Jasmine Paolini (6ª) y la rusa Ekaterina Aleksandrova (8ª).



Coco Gauff (N.5 del mundo) perdió ante la italiana Elisabetta Cocciaretto (57ª) 6-4, 6-2. Gauff, cuartofinalista en el Abierto de Australia, ya se había despedido del torneo catarí en la misma ronda el año pasado.

La italiana confesó haberse inspirado en su amiga, la esquiadora Sofia Goggia, que se colgó el oro en el descenso femenino en los Juegos Olímpicos de invierno de Milán Cortina el pasado fin de semana.

"Siempre nos mandamos mensajes para hablar de nuestros deportes y sobre cómo gestionar ciertas cosas", declaró en referencia a Goggia. "Me encanta cómo (las esquiadoras) afrontan el deporte. No le temen a nada".

Otra italiana, Jasmine Paolini (N.8 del mundo), sucumbió por el mismo resultado ante la griega Maria Sakkari.

Ekaterina Aleksandrova (10ª del mundo) fue la tercera de las ocho primeras cabezas de serie, exentas por tanto en primera ronda, en caer en su entrada en liza en el torneo.

La rusa no pudo con Ostapenko (24ª), que también se impuso 6-4, 6-2, al igual que Cocciaretto y Sakkari.



Buen día de Swiatek

En cambio, el día fue propicio para Iga Swiatek: la primera favorita y N.2 del mundo, semifinalista el año pasado, pasó por encima de la indonesia Janice Tjen (46ª) 6-0, 6-3.

La seis veces campeona de Grand Slam se medirá con la australiana Daria Kasatkina por un lugar en cuartos de final.

También se salvó la kazaja Elena Rybakina, flamante campeona del Abierto de Australia, que se deshizo de la china Wang Xinyu (CHN) 6-2, 6-4.

La semifinalista en Melbourne Elina Svitolina y la prometedora canadiense Victoria Mboko también avanzaron a la tercera ronda.



Resultados del WTA 1000 de Doha, en Catar:

Individual femenino - Primera ronda:

