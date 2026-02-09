En vivo
Camila Osorio avanza en el WTA 1000 de Doha por lesión de rival: quedó en video

Camila Osorio avanza en el WTA 1000 de Doha por lesión de rival: quedó en video

La tenista de Cúcuta, de 24 años, única representante sudamericana que permanece en liza en el torneo, se enfrentará en segunda ronda con la checa Katerina Siniakova (44ª).

