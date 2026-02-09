Chance de Paisita Noche: resultado del último sorteo hoy lunes 9 de febrero de 2026

Publicidad
El chance Paisita Noche continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, con especial protagonismo en Antioquia, donde mantiene un fuerte arraigo cultural. Su nombre, profundamente vinculado a la identidad paisa, ha sido clave en su posicionamiento entre los apostadores. A esto se suma la transmisión de los sorteos oficiales a través del canal Teleantioquia, un factor que refuerza la confianza, la transparencia y la credibilidad en la divulgación de los resultados.
Estos datos corresponden exclusivamente al sorteo más reciente y son los únicos válidos para ser comparados con los tiquetes de apuesta.
Desde el año 2025, el chance Paisita Noche incorporó la quinta balota o número adicional, una modalidad voluntaria que permite aumentar el valor del premio cuando el jugador acierta todas las cifras de manera exacta. Esta opción no modifica las reglas tradicionales del sorteo y se presenta como una alternativa para quienes buscan mayores ganancias.
El Paisita Noche ofrece opciones accesibles para distintos presupuestos. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad elegida. Para resultar ganador, el número apostado debe coincidir con el resultado oficial de izquierda a derecha, según el tipo de jugada seleccionada. Gracias a su facilidad de juego y a la constancia de sus sorteos, cada noche miles de personas consultan los resultados, lo que lo posiciona como uno de los chances más seguidos a nivel nacional.
El sorteo del chance Paisita Noche se realiza todos los días sin excepción: de lunes a sábado: 6:00 p. m.Domingos y festivos: 8:00 p. m. Estos horarios se mantienen de forma permanente, lo que facilita a los apostadores planificar sus jugadas y consultar los resultados oficiales en tiempo real.
El Paisita Noche cuenta con varias modalidades que determinan el premio según la cantidad de cifras acertadas y su orden:
Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia y expectativa de premio.
En Colombia, el chance puede jugarse de forma virtual a través de plataformas autorizadas por Coljuegos, entidad reguladora de los juegos de azar en el país. El proceso consiste en registrarse en un portal oficial, verificar la identidad, recargar saldo y seleccionar el sorteo, el número y la modalidad deseada. Esta alternativa brinda comodidad, seguridad y acceso inmediato a los resultados oficiales.
El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado, aunque existen documentos obligatorios en todos los casos.
Documentos básicos:
Según el valor del premio (UVT):Menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.
El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.Para evitar inconvenientes, siempre se recomienda verificar la información del sorteo y los procedimientos de cobro a través de los canales oficiales.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Paisita Noche
|8 Febrero 2026
|7779 - Toro.
|Paisita Noche
|7 Febrero 2026
|8786 - Caballo
|Paisita Noche
|6 Febrero 2026
|4012 - Caballo
|Paisita Noche
|5 Febrero 2026
|1709 - Conejo
|Paisita Noche
|4 Febrero 2026
|0196 - Delfín
|Paisita Noche
|3 Febrero 2026
|2744 - Delfín
|Paisita Noche
|2 Febrero 2026
|2781 - Conejo
|Paisita Noche
|1 Febrero 2026
|5242 - Conejo
|Paisita Noche
|31 Enero 2026
|7504 - Toro
|Paisita Noche
|30 Enero 2026
|3574 - Zorro