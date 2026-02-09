Chance de Paisita Noche: resultado del último sorteo hoy lunes 9 de febrero de 2026

El chance Paisita Noche continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, con especial protagonismo en Antioquia, donde mantiene un fuerte arraigo cultural. Su nombre, profundamente vinculado a la identidad paisa, ha sido clave en su posicionamiento entre los apostadores. A esto se suma la transmisión de los sorteos oficiales a través del canal Teleantioquia, un factor que refuerza la confianza, la transparencia y la credibilidad en la divulgación de los resultados.

Resultado oficial del chance Paisita Noche

Estos datos corresponden exclusivamente al sorteo más reciente y son los únicos válidos para ser comparados con los tiquetes de apuesta.

Quinta balota: una opción adicional desde 2025

Desde el año 2025, el chance Paisita Noche incorporó la quinta balota o número adicional, una modalidad voluntaria que permite aumentar el valor del premio cuando el jugador acierta todas las cifras de manera exacta. Esta opción no modifica las reglas tradicionales del sorteo y se presenta como una alternativa para quienes buscan mayores ganancias.

Valores de apuesta del Paisita Noche

El Paisita Noche ofrece opciones accesibles para distintos presupuestos. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad elegida. Para resultar ganador, el número apostado debe coincidir con el resultado oficial de izquierda a derecha, según el tipo de jugada seleccionada. Gracias a su facilidad de juego y a la constancia de sus sorteos, cada noche miles de personas consultan los resultados, lo que lo posiciona como uno de los chances más seguidos a nivel nacional.

¿A qué hora juega el Paisita Noche?

El sorteo del chance Paisita Noche se realiza todos los días sin excepción: de lunes a sábado: 6:00 p. m.Domingos y festivos: 8:00 p. m. Estos horarios se mantienen de forma permanente, lo que facilita a los apostadores planificar sus jugadas y consultar los resultados oficiales en tiempo real.

Modalidades de juego del chance

El Paisita Noche cuenta con varias modalidades que determinan el premio según la cantidad de cifras acertadas y su orden:



Cuatro cifras directo o superpleno: acierto de las cuatro cifras en el orden exacto.

acierto de las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acierto de las cuatro cifras sin importar el orden.

acierto de las cuatro cifras sin importar el orden. Tres cifras directo: acierto de las tres últimas cifras en orden exacto.

acierto de las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acierto de las dos últimas cifras en orden exacto.

acierto de las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o uña: acierto de la última cifra del resultado.

Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia y expectativa de premio.

Cómo jugar chance en línea en Colombia

En Colombia, el chance puede jugarse de forma virtual a través de plataformas autorizadas por Coljuegos, entidad reguladora de los juegos de azar en el país. El proceso consiste en registrarse en un portal oficial, verificar la identidad, recargar saldo y seleccionar el sorteo, el número y la modalidad deseada. Esta alternativa brinda comodidad, seguridad y acceso inmediato a los resultados oficiales.

Requisitos para reclamar un premio del Paisita Noche

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado, aunque existen documentos obligatorios en todos los casos.

Documentos básicos:



Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio (UVT):Menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.



Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.

Iguales o superiores a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente, con antigüedad no mayor a 30 días.

El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.Para evitar inconvenientes, siempre se recomienda verificar la información del sorteo y los procedimientos de cobro a través de los canales oficiales.



