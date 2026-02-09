En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencias por lluvias
Juliana Guerrero
Juan Pablo Guanipa
Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Unicórdoba hará intervenciones para atender emergencia por inundación en su departamento

Unicórdoba hará intervenciones para atender emergencia por inundación en su departamento

Con el aporte de académicos e investigadores, la universidad le apostará a la vacunación, a estrategias para reducir el estrés infantil y a la restauración del suelo, entre otras iniciativas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad