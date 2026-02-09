Unicórdoba hará intervenciones para atender emergencia por inundación en su departamento

En una mesa científica que reunió a académicos, investigadores y funcionarios de la Alcaldía de Montería; la Universidad de Córdoba ofreció toda su “capacidad humana, académica y técnica con enfoque interdisciplinar, para actuar de inmediato, durante y después de la tragedia invernal que golpea a la región, especialmente en Montería y gran parte de su área rural”.

Es así como durante la reunión se definió una hoja de ruta con las acciones que se realizarán en el mediano y largo plazo, entre ellas, “definir con la Facultad de Ciencias de la Salud un plan de vacunación inmediata para la prevención de enfermedades propias de este tipo de emergencias”.

También, “con el laboratorio de aguas, se realizará un monitoreo en zonas definidas para establecer cuál es el estado del estancamiento y tomar decisiones e, igualmente, con la facultad de Educación se llegará a los albergues para identificar a la población infantil y definir estrategias lúdicas y artísticas que permitan reducir el estrés y gestionar emociones”.

Inundaciones en Córdoba Foto: EFE

Además, “desde Ciencias Agrícolas se propone actuar frente al desabastecimiento que se aproxima en semanas y la restauración de suelos que terminan dañados, así como seguir desde el programa de Geografía, elaborando las cartografías que permitan conocer la mancha de la inundación”.



“Existe un equipo interdisciplinario que hoy tiene una comprensión de la complejidad que nos permite proponer para que la institucionalidad tome decisiones. Haremos agenda de trabajo en conjunto para seguir haciéndole frente a la situación”, sostuvo el rector Torres Oviedo.

La Unicórdoba también pidió hacer parte con voz y sin voto de los Puestos de Mando Unificados “para contribuir a comprender en las audiencias lo que va ocurriendo día a día en términos de precipitación, caudales entrantes y salientes, hidrología y muchos otros conceptos técnicos, mediante un lenguaje sencillo y cercano con las poblaciones”.