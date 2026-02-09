Omar Pérez se pronuncia tras su infarto y da detalles de su estado de salud

Días atrás, específicamente el 5 de febrero, Omar Pérez fue atendido de urgencia en la Clínica Marly tras sufrir un infarto que obligó a quedar hospitalizado durante algunos días, noticias que, en su momento, preocupó y dejó en vilo a los hinchas de Independiente Santa Fe en torno al estado de salud de uno de los grandes ídolos de la institución.

“Como todos saben, hace unos días enfrenté un problema de salud inesperado, un infarto, que sin duda fue un momento difícil para mí y mi familia. Gracias a la atención oportuna, al profesionalismo del equipo médico, y en especial al doctor Salazar y al doctor Pacheco por su dedicación, hoy puedo decirles con gran alivio que ya recibí el alta médica”, fueron las primeras palabras del ‘10’ cardenal este lunes tras ser dado de alta tras este pequeño “susto”, asegurando que seguirá en observación, pero, por ahora, fuera de peligro.

Omar Pérez Foto: AFP

En ese orden de ideas, en su comunicado, Pérez aseguró que deberá estar en calma y con responsabilidad para seguir adelante con todas las recomendaciones médicas para recuperar el 100 % de sus fuerzas y así volver, poco a poco, a sus actividades del día a día siguiendo al pie de la letra todo lo indicado por el personal médico.

“Lo que realmente hizo la diferencia fue sentirme acompañado por ustedes. Cada mensaje, cada oración, cada buena energía llegó en el momento justo. No tienen idea de cuánto significó para mí. Ahora me toca seguir las indicaciones médicas y tomarme unos días de descanso en casa, con calma y responsabilidad, para recuperar fuerzas. Mi prioridad es sanar completamente”, añadió.



Esta noticia tranquilizó a los hinchas de Independiente Santa Fe que esperan que el exfutbolista pueda recuperarse al 100 % y algún volver a la institución como en algunas ocasiones lo ha mencionado, mientras sigue forjando y preparando su camino al máximo.