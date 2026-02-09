Juan Daniel Oviedo sobre propuesta de Roy para que Petro sea su vicepresidente: "No es un mesías"

En medio del escenario electoral, Juan Daniel Oviedo se refirió en entrevista con Recap Blu a la propuesta de Roy Barreras de que el presidente Gustavo Petro sea fórmula vicepresidencial en 2026. Para el exdirector del Dane, esa idea alimenta una narrativa peligrosa.

“Es querer prolongar ese sentimiento de que Colombia necesita un mesías, y que Petro es un mesías. Y a mí no me parece que Petro sea un mesías”, afirmó.

Oviedo afirmó que la eventual candidatura de Petro como vicepresidente “está permitida por la ley y la Constitución”, pero cuestionó el trasfondo político de la propuesta. A su juicio, el actual mandatario “tuvo la oportunidad de hacerlo bien y no le salió tan bien”, por lo que insistió en que el país debería buscar alternativas que permitan “hacerlo mejor”, en lugar de apostarle a una figura salvadora que concentre las expectativas nacionales.

En ese sentido, el exdirector del Dane dio una baja calificación al Gobierno Petro por lo que ha realizado durante esta administración, incluyendo, según él, lo que fue la "destrucción del sistema de salud".



"2.5, ¿por qué? Porque gobernar no es gritar, gobernar es responder. Y lo único que ha hecho ese Gobierno es ponerle un canasto a una mano de nadie que existen en este país, porque eso, eso sí no se lo puede quitar a Petro, ser específico y decir que somos un país de nadie", agregó.

¿Hay algo bueno del Gobierno Petro?

Oviedo destacó iniciativas que, en su concepto, merecen continuidad. Mencionó el programa Caminos Comunitarios para la Paz, que atribuyó a una construcción previa de dos gobiernos anteriores y que considera una herramienta eficaz al involucrar a las juntas de acción comunal en pequeñas obras civiles.

También resaltó el artículo de finanzas abiertas incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, el cual, según explicó, permitiría avanzar hacia la portabilidad de la historia financiera de los ciudadanos y fortalecer el ecosistema fintech. Sin embargo, lamentó que no se haya reglamentado de manera eficiente. Para Oviedo, regular adecuadamente instrumentos como Bre-B —sistema de pagos inmediatos— podría ayudar a formalizar actividades económicas informales y ofrecer crédito competitivo frente al “gota a gota”, al que calificó como una señal de extorsión y financiamiento ilegal.

“La mayoría de personas queremos hacer la tarea y estamos esperando un gobierno que no ponga trabas”, concluyó.