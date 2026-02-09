En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencias por lluvias
Juliana Guerrero
Juan Pablo Guanipa
Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / ¿Si Roy saca 2 millones de votos en consulta, se baja Cepeda? Barreras pide que “hablen las urnas”

¿Si Roy saca 2 millones de votos en consulta, se baja Cepeda? Barreras pide que “hablen las urnas”

Según Roy, se deberán hacer los acuerdos necesarios para llegar unidos a la primera vuelta presidencial.

Publicidad

Publicidad

Publicidad