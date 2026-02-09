¿Si Roy saca 2 millones de votos en consulta, se baja Cepeda? Barreras pide que “hablen las urnas”

Durante una entrevista en Mañanas Blu 10:30, el precandidato presidencial Roy Barreras se refirió a las tensiones internas dentro del sector progresista frente a la consulta presidencial y respondió a los cuestionamientos sobre un eventual escenario en el que obtenga una votación superior a la del senador Iván Cepeda.

Barreras inició aclarando su ubicación política y el contexto de su aspiración. Señaló que no se considera un hombre de izquierda, sino un liberal socialdemócrata de centro, y explicó que su participación en la consulta busca permitir que un sector amplio del electorado progresista pueda expresarse en las urnas.

Durante la entrevista, se mencionó el malestar de sectores del petrismo y de la Colombia Humana, que consideran que la participación de Barreras divide a la izquierda de cara a la primera vuelta presidencial.

Ante ese señalamiento, se planteó un escenario hipotético: qué ocurriría si Barreras obtiene cerca de dos millones de votos en la consulta.



¿Se baja Roy o Cepeda?

Barreras insistió en que la discusión debe resolverse a través del voto. Señaló que la unidad del progresismo fue clave para el triunfo electoral de 2022 y que ningún sector puede imponerse de manera aislada.

En ese sentido, afirmó que el 9 de marzo, tras conocerse los resultados de la consulta, se deberán hacer los acuerdos necesarios para llegar unidos a la primera vuelta presidencial.

Sobre los costos económicos que implicaría que uno de los candidatos se retire, Barreras reconoció que existen escenarios previstos por la democracia colombiana, como consultas, acuerdos y mecanismos posteriores, y sostuvo que esos factores no impedirán alcanzar un acuerdo político. “Esperemos que hablen las urnas”, afirmó, reiterando que primero debe conocerse el resultado electoral.

Por otro lado, Barreras fue consultado sobre el papel del presidente Gustavo Petro y del ministro del Interior, Armando Benedetti, en el proceso electoral.

Aseguró que Benedetti, por su cargo, está impedido para participar en campañas políticas y que su función es garantizar condiciones para todos los sectores. Añadió que el propio presidente ha manifestado públicamente su neutralidad frente a la consulta.

Finalmente, Barreras expuso una propuesta institucional que, según explicó, buscaría articular el Gobierno nacional con las regiones. Planteó equiparar los periodos del presidente con los de alcaldes y gobernadores mediante un acto legislativo, con el fin de sincronizar los planes de desarrollo.

Indicó que esta medida implicaría, por una sola vez, un ajuste en la duración de los periodos locales para lograr esa alineación.

