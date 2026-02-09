Medellín se solidariza con Urabá y Córdoba: activó puntos de donación para afectados por lluvias

Las autoridades en Medellín han activado una estrategia solidaria para apoyar a las familias damnificadas por las fuertes lluvias que han afectado en los últimos días a varios municipios de la subregión de Urabá y al departamento de Córdoba.

Ante la magnitud de las emergencias, la Alcaldía de Medellín hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse a la causa humanitaria mediante donaciones.

Como parte de esta iniciativa, se habilitaron distintos puntos de recolección donde los ciudadanos pueden llevar ayudas en especie. Entre los elementos solicitados se encuentran alimentos no perecederos, kits para bebé, pañales para adultos, leche en polvo, implementos de cocina y otros.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó que los insumos donados son fundamentales para brindar condiciones básicas de bienestar a las familias que han perdido sus pertenencias o han tenido que abandonar sus hogares a causa de las inundaciones.



"Hoy tenemos que ser solidarios también con lo que pasa con las familias en el Urabá y también en el departamento de Córdoba, a que donemos en especie, alimentos no perecederos, ropa en buen estado, pero también kit para dormir", aseguró el mandatario.

Los puntos de donación están ubicados en lugares estratégicos de la ciudad como el hall de la Alcaldía de Medellín en La Alpujarra, varias bibliotecas públicas, los parques biblioteca y las terminales de transporte Norte y Sur. Además, quienes prefieran realizar aportes económicos pueden hacerlo a través de plataformas digitales autorizadas￼.

Por último, mencionar que en el año 2026 en Medellín se han atendido a decenas de familias afectadas por emergencias asociadas a la temporada de lluvias, brindando ayudas humanitarias, alojamiento temporal y acompañamiento psicosocial.