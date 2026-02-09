En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencias por lluvias
Juliana Guerrero
Juan Pablo Guanipa
Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Medellín se solidariza con Urabá y Córdoba: activó puntos de donación para afectados por lluvias

Medellín se solidariza con Urabá y Córdoba: activó puntos de donación para afectados por lluvias

En la capital de Antioquia hay varios puntos de donación destinados para las ayudas humanitarias,

Publicidad

Publicidad

Publicidad