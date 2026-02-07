De España a Medellín: el mensaje oculto de un colombiano que cruzó fronteras

Un pequeño mensaje escrito a mano dentro de una caja de repuestos industriales despertó curiosidad en Colombia tras un viaje que inició en España y terminó en Medellín. Detrás de esa nota aparece Camilo Andrés Martínez Marín, un colombiano nacido en Pereira que reside en Europa desde la infancia y que, sin imaginarlo, logró conectar dos países por medio de su trabajo.

Camilo tiene 28 años, vive en España desde los nueve años y actualmente reside en Granollers, un municipio cercano a Barcelona.

Trabaja como mecánico industrial en una empresa especializada en la fabricación de repuestos para sistemas ferroviarios y tranviarios. Cuando en su lugar de trabajo surgió un pedido con destino a Colombia, tomó la decisión de asumirlo de forma directa.

Durante ocho años de experiencia en esa empresa, nunca apareció un encargo con destino a su país de origen. Por esa razón, el pedido tomó un valor especial para él.



Camilo quiso aportar sus conocimientos técnicos y su experiencia en la elaboración de un repuesto clave para el mantenimiento de un sistema de transporte colombiano.

Camilo Andrés Martínez Marín

El producto en cuestión corresponde a ténsorex para catenarias, componentes fundamentales en los sistemas eléctricos de trenes y tranvías. Estos dispositivos garantizan la tensión adecuada en los cables que suministran energía a los vehículos ferroviarios, lo cual resulta esencial para la seguridad y el funcionamiento continuo del sistema.

La empresa donde trabaja Camilo produce este tipo de repuestos para diferentes países. Según su relato, el envío de ténsorex suma cerca de 13.000 unidades con destino a Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Bélgica, Suiza, China y Colombia, entre otros mercados.

Su dominio técnico lo llevó incluso a China, donde capacitó personal local en procesos de fabricación y control de calidad. En la actualidad, Camilo recibe los productos terminados, aplica procedimientos de medición de calidad, capacidad y durabilidad, y los prepara para su envío internacional.

En una de esas etapas finales, decidió escribir un mensaje breve, lo colocó dentro de la caja del repuesto y selló el paquete: "Fabricado por un colombiano al otro lado del charco ¡Saludos y gracias! Camilo".

Nota que envió Camilo desde Barcelona

Luego, el cargamento salió rumbo al puerto de Barcelona, desde donde inició un trayecto marítimo de alrededor de 15 días hasta Cartagena. Posteriormente, la carga continuó su recorrido hasta Medellín.

La nota generó sorpresa entre quienes recibieron el repuesto, no solo por el gesto, sino por la historia personal detrás del mensaje.

Por otro lado, Camilo contó que solo utilizó el Metro de Medellín en una ocasión, cuando tenía siete u ocho años, durante una visita a la ciudad natal de su padre. Poco tiempo después, viajó con su familia a España para comenzar una nueva etapa. Desde entonces, el vínculo con Colombia permanece intacto, aunque solo ha visitado su país una sola vez.

En la actualidad, Camilo está casado y recientemente se convirtió en padre. Aunque su vida transcurre en Europa, expresa un fuerte apego por Colombia y mantiene la ilusión de regresar. Mientras tanto, continúa enfocado en su crecimiento profesional con el objetivo de avanzar lo más lejos posible en su carrera.