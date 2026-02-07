Fisicoculturista sufre dolorosa lesión mientras levantaba 400 kilos en el gimnasio: quedó en video

Un estremecedor video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en el que un fisicoculturista sufre una grave lesión mientras realizaba un exigente ejercicio de fuerza.

Las imágenes, que han generado miles de reacciones, evidencian cómo el atleta pasa en cuestión de segundos de estar concentrado en su rutina a gritar desesperadamente por el dolor, luego de que algo saliera mal durante una repetición con una carga extrema.

En el clip, que fue grabado en un gimnasio de Brasil, se observa al deportista Ranieri Lopes Filho intentando levantar 400 kilos en una prensa para piernas.

En la segunda flexión se escucha un fuerte crujido, seguido de gritos que alertaron a los presentes. Durante algunos instantes, nadie se acercó a auxiliarlo, mientras él luchaba por liberar su pierna de la máquina hasta que finalmente otros usuarios y entrenadores lograron retirar el peso y brindarle ayuda.



¡Impactante! 😱 El fisicoculturista brasileño Ranieri Lopes Filho (31 años) sufrió una lesión brutal mientras entrenaba para una competencia en mayo. Intentó una prensa de piernas con 400 kg (¡casi 900 lb!) y su tendón del cuádriceps derecho se rompió en el acto.

El fisicoculturista fue trasladado de urgencia a un hospital, donde los médicos confirmaron una ruptura total del tendón del cuádriceps, una lesión considerada severa y que requiere intervención quirúrgica inmediata. Tras la operación, el atleta aseguró que el dolor posoperatorio fue incluso más intenso que el experimentado durante el accidente.

A través de sus redes sociales, Lopes Filho compartió el impactante video, además de varias imágenes desde la cama del hospital, donde reflexionó sobre cómo un solo instante puede cambiar por completo los planes construidos durante meses. También expresó su frustración al saber que no podrá participar en el campeonato regional previsto para mayo.

Según su equipo médico, no podrá caminar durante varias semanas y su recuperación será progresiva. El doctor Castelo Branco explicó que durante las primeras tres semanas se evitará la carga, luego podrá desplazarse con soporte articular y, entre la sexta y octava semana, comenzará un proceso de fortalecimiento muscular sin férula.

Pese al difícil panorama, el deportista ya inició ejercicios leves y continúa documentando su evolución, recibiendo cientos de mensajes de apoyo, mientras su caso sirve como advertencia sobre los riesgos de llevar el cuerpo al límite en rutinas de alta exigencia física.