A la cárcel el hombre señalado del hurto y asesinato de un profesor del Tecnológico de Antioquia

Se trata de José Rivas, quien es señalado de integrar un grupo delincuencial que se dedicaba a cometer hurtos a los conductores de motocicletas en el sector del cerro El Volador en el Occidente de la capital de Antioquia y quien está acusado de un sonado crimen.

El hombre judicializado es señalado por su presunta participación en el homicidio del profesor universitario, James Alberto Arboleda Cardona, quien se desempeñaba como docente en la Institución Universitaria Tecnológica de Antioquia.

Los hechos ocurrieron exactamente el 3 de octubre de 2024 y de acuerdo con las pruebas entregadas por las autoridades el docente se desplazaba en su motocicleta y fue interceptado por varias personas, quienes lo llevaron hasta un camino peatonal del cerro El Volador donde lo atacaron. Así lo detalló el fiscal que llevó el caso.

"Al lugar arribó otra motocicleta con el profesor James Alberto Arboleda Cardona. El profesor se baja de su motocicleta y allí es sorprendido por tres de los asaltantes y ante la negativa del profesor de entregar sus claves, se enfrentó con los asaltantes y fue ahí cuando le produjeron heridas con armas cortopunzantes", indicó.



De acuerdo con el informe entregado por las autoridades, los asaltantes huyeron del lugar minutos después de agredir y robar el celular de la víctima, junto con varias tarjetas de crédito con las que realizaron varios retiros de dinero en cajeros automáticos.

El cuerpo del docente fue abandonado y encontrado dos días después de los hechos. Pero ahí no termina el accionar criminal de estos delincuentes, ese mismo día del crimen del profesor, otro hombre fue abordado por estas personas en el mismo sector, despojado de sus pertenencias y herido con arma cortopunzante.

Rivas Mosquera fue capturado y presentado ante un juez penal de control de garantías y un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) quienes le imputaron los delitos de homicidio, hurto calificado y lesiones personales, todas las conductas agravadas.