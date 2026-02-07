Muere vocalista principal de reconocida banda de rock a los 47 años tras luchar contra enfermedad

La industria musical internacional está de luto tras conocerse la muerte de Brad Arnold, fundador, vocalista y principal compositor de la banda estadounidense 3 Doors Down.

El artista falleció este sábado 7 de febrero a los 47 años, luego de enfrentar un cáncer, según confirmó su familia a través de un comunicado difundido en su cuenta personal de Instagram.

El mensaje, cargado de emotividad, señaló que Arnold partió acompañado de su esposa Jennifer y de sus seres más cercanos. “Con el corazón lleno de tristeza compartimos que Brad Arnold, fundador, cantante principal y compositor de 3 Doors Down, falleció este sábado”, se lee en el pronunciamiento, en el que también se destacó el impacto que su música tuvo en millones de seguidores alrededor del mundo.

Arnold fue una de las figuras más representativas del auge del rock alternativo y el post-grunge de principios de los años 2000. Desde la fundación de 3 Doors Down, ayudó a construir un sonido directo y cargado de emoción que logró conectar con varias generaciones, convirtiendo a la banda en una de las más influyentes de su época.



Muere Brad Arnold, vocalista y fundador de 3 Doors Down, a los 47 años. Foto: Redes sociales

Uno de sus mayores logros artísticos fue la canción 'Kryptonite', tema que escribió cuando apenas tenía 15 años y que, años después, se convirtió en un éxito global, dominando emisoras de radio y plataformas musicales. A ese himno se sumaron otros sencillos que marcaron la carrera del grupo, como 'Here Without You', 'When I’m Gone e It’s Not My Time', consolidando una discografía que incluye seis álbumes de estudio y múltiples giras internacionales.

En el comunicado oficial, la familia resaltó que su legado va más allá de los escenarios y los premios: “Su música creó momentos de conexión, alegría y experiencias compartidas que vivirán mucho más allá de las canciones que dejó”.

También se hizo énfasis en su lado humano. “Por encima de todo, Brad fue un esposo devoto. Su bondad, humor y generosidad tocaron profundamente a todos quienes tuvieron la fortuna de conocerlo”, añadieron.

La noticia ha generado una ola de mensajes de condolencia por parte de fanáticos, colegas y figuras del mundo musical, quienes han destacado no solo su talento, sino también su cercanía con el público y su capacidad para transformar emociones en letras que marcaron época.

Finalmente, la familia agradeció las muestras de apoyo y cariño recibidas, al tiempo que pidió respeto por su privacidad en este difícil momento. Con su partida, el rock pierde a una de sus voces más reconocidas, pero su música seguirá resonando en millones de personas alrededor del mundo.