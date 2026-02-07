En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
James Rodríguez
Inflación
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Muere vocalista principal de reconocida banda de rock a los 47 años tras luchar contra enfermedad

Muere vocalista principal de reconocida banda de rock a los 47 años tras luchar contra enfermedad

El mundo del rock está de luto tras la muerte de un reconocido cantante a los 47 años, quien luchó contra una enfermedad y dejó un legado musical imborrable.

Publicidad

Publicidad

Publicidad