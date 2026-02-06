Muere exparticipante de 'La Voz' tras fatal ataque mientras dormía en su casa

Una tragedia sacudió al mundo de la música luego de que una joven artista de 26 años perdiera la vida tras ser atacada por una serpiente mientras dormía en su vivienda.

El inesperado hecho ocurrió durante la madrugada y, aunque la cantante logró buscar ayuda médica, no fue posible salvarle la vida, lo que ha generado consternación entre seguidores y colegas del medio artístico.

La víctima fue identificada como Ifunanya Nwangene, exconcursante de ‘La Voz Nigeria’, quien falleció en Abuya, capital del país africano. La noticia fue confirmada por Sam Ezugwu, amigo cercano y director musical del Coro Amemuso, agrupación en la que la joven se desempeñaba como soprano.

Era una estrella en ascenso que estaba a punto de mostrar su increíble talento al mundo. Extrañaremos profundamente su voz y su espíritu escribió en redes Ezugwu

De acuerdo con BBC Africa, la cantante despertó tras sentir la mordedura del reptil y acudió a una clínica cercana, pero el centro médico no contaba con el antídoto necesario para atenderla, por lo que fue trasladada a un hospital.



Pese a los esfuerzos del personal de salud, murió poco después. Una de sus compañeras del coro aseguró que, posteriormente, se encontraron dos serpientes dentro de la vivienda.

Ifunanya Nwangene alcanzó reconocimiento nacional en 2021 al participar en la tercera temporada de ‘La Voz Nigeria’, donde logró que dos entrenadores giraran sus sillas durante su audición.

Publicidad

Finalmente, eligió al equipo de la cantante Waje, cuyo nombre real es Aituaje Aina Vivian Ebele Iruobe, y avanzó hasta la fase de batallas. Su estilo musical, caracterizado por la fusión de jazz, ópera, música clásica y soul, la convirtió en una de las voces más prometedoras del concurso.

Además de su trabajo coral, la artista se encontraba preparando su primer concierto como solista para 2026. En su última publicación en redes sociales, realizada apenas cuatro días antes de su fallecimiento, había anunciado una colaboración con el músico Tbrass, quien le rindió homenaje tras conocerse la noticia.