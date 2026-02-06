En vivo
Blu Radio  / Sociedad  / Muere exparticipante de 'La Voz' tras fatal ataque mientras dormía en su casa

Muere exparticipante de 'La Voz' tras fatal ataque mientras dormía en su casa

Estrella de ‘La Voz’ murió tras un ataque en plena madrugada. La cantante fue trasladada a un hospital, pero pese a los esfuerzos médicos no logró sobrevivir.

